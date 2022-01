El Reial Madrid aixeca la Supercopa d'Espanya

El jugador del Reial Madrid, Luka Modric /@EP





El Reial Madrid va superar l' Athletic Club de Bilbao per 0-2 i va aconseguir la Supercopa d'Espanya. El resultat va ser una mica polèmic, ja que es van reclamar mans del conjunt blanc que no es van xiular. Però la veritat és que, independentment d'això, sobre el terreny de joc els madridistes van superar el rival.







Durant bona part de la trobada, la possessió va ser del 80% per al Real Madrid; l'Athletic aprofitava llavors les contres per pressionar a la porteria contrària. I una vegada va arribar la primera acció polèmica; es va demanar mà d'Àlaba en una acció que va semblar penal però que el VAR va determinar que no ho era.







El Reial Madrid, per part seva, ho intentava sense èxit sobretot en jugades a pilota parada. Fins al minut 37, quan després d'una gran passada enrere de Rodrygo, Luka Modric va obrir el marcador per anar-se'n amb avantatge al descans.





Tot just arrencar la segona meitat, el VAR va indicar que una mà de Yeray era penal. I Benzema es va encarregar de transformar aquest dubtós penal en el segon gol del Reial Madrid. Els van intentar els bilbaïns amb un triple canvi amb què buscaven crear més perill a la porteria blanca.





Però els homes d'Ancelotti eren tranquils, amb el partit controlat i el marcador també. I encara que els jugadors de l' Athletic Club intentaven generar ocasions amb les carreres d'Iñaki Williams i Sancet i van treure les urpes per defensar i que l'avantatge del club merengue no fos més ample, res no van poder fer. Fins al final del partit, quan van poder anotar de penal però





Militao va ser expulsat en una jugada al 87 i Raúl García va ser l'encarregat de llançar el penal. Però Courtois va aparèixer per aclarir la pilota i sentenciar el matx. Així, encara que els lleons van competir fins al final, es van trobar davant d'ells un equip sòlid que els va treure la corona de la Supercopa. El Madrid, doncs, torna d'Aràbia amb un trofeu més.









FITXA TÈCNICA





Alineacions





ATHLETIC CLUB: Unai Simón; De Marcos, Iñigo Martínez, Yeray, Balenziaga (Vesga, min.58); Muniain (Nico Serrano, min.81), Zarraga (Yuri, min.58), Dani García, Berenguer (Nico Williams, descans); Sancet (Raúl García, min.58) i Iñaki Williams.





REIAL MADRID: Courtois; Lucas (Nacho, min.91), Militao, Àlaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo (Fede Valverde, min.64), Vinicius (Marcelo, min.86) i Benzema.







Gols





0-1, min.38, Modric.

0-2, min.52, Benzema (penalti).





ÀRBITRE: Soto Grado (C.riojano). Va amonestar Dani García (min.77) i Yeray (min.90) per part de l'Athletic. Va expulsar Militao (min.89) al Madrid.