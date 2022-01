El segrest en una sinagoga de Dallas acaba amb l'assaltant mort i els ostatges alliberats

Policia EUA @ep





El segrestador que el dissabte va irrompre en una sinagoga de la ciutat texana de Dallas (Estats Units) ha estat abatut i els quatre ostatges alliberats illesos. L'assaltant, Malik Faisal Akram, de nacionalitat britànica, demanava l'alliberament d'Aafia Siddiqui, una pakistanesa presa als Estats Units per terrorisme.





L'incident va començar quan l'assaltant va entrar al temple jueu de la Congregació Beth Israel durant la celebració del sabbat, que estava retransmetent-se en directe per Facebook i Zoom, informa la premsa nord-americana.





Quatre persones van ser retingudes com a ostatges en el matí del dissabte i han estat retingudes durant gairebé dotze hores. Una d'elles va ser alliberada pel segrestador a les sis hores i finalment tot es va resoldre amb l'entrada d'un equip de rescat a la sinagoga sobre les 21.30 hores, dotze hores després del començament del segrest.





Els policies van abatre el segrestador, que va morir poc després. Els mitjans de comunicació presents han informat d'una forta detonació entorn d'aquesta hora i a les 21.33 el governador de Texas, Greg Abbott, informava a Twitter que "tots els ostatges estaven vius i fora de perill".





Sobre les 22.00 hores, la Policia de Dallas i l'Oficina Federal d'Investigació, la policia federal nord-americana (FBI), també van confirmar que els quatre ostatges estaven "fora, vius i fora de perill" i que l'incident estava prop d'acabar. DeSarno va destacar la tasca dels negociadors per la seva habilitat i professionalitat que "van permetre salvar la vida dels quatre ostatges".





No ha transcendit la identitat dels segrestats, però mitjans locals apunten que un d'ells és el rabí, Charlie Cytron-Walker, qui a més ha explicat en un comunicat que, gràcies a una sèrie de cursos de seguretat que ha rebut en els últims anys, ha aconseguit que els captius poguessin escapar del segrestador.





"Al llarg dels anys, la meva congregació i jo hem participat en múltiples cursos de seguretat del Departament de Policia de Colleyville, l'FBI, la Lliga Antidifamació i la Xarxa Comunitària Segura", ha explicat Cytron-Walker.





El rabí ha dit que està viu "gràcies a aquesta formació" i ha animat "totes les congregacions jueves", així com altres escoles i congregacions, a participar en aquest tipus de cursos de seguretat i trets.





"En els últims instants de la nostra crisi com a ostatges, l'assaltant es va tornar cada vegada més belligerant i amenaçador (...) Sense les instruccions que vam rebre, no haguéssim estat preparats per actuar i fugir quan es va presentar la situació", ha reconegut.





L'ASSALTANT





L'assaltant, Malik Faisal Akram, és un ciutadà britànic de 44 anys que residia a la ciutat de Blackburn, situada al nord-oest d'Anglaterra, i va viatjar recentment als Estats Units.





La família d'Akram ha afirmat estar "devastada" per la mort de l'home i ha demanat perdó "a totes les víctimes implicades en aquest lamentable incident", informa la televisió britànica Sky News.





Un germà d'Akram, Gulbar, ha explicat que van parlar durant hores amb Faisal durant el segrest i ha fet esment a la "salut mental" del seu germà. "No hi havia res que li poguéssim dir o fer que l'hagués convençut per rendir-se", ha indicat Gulbar.





"Qualsevol atac a qualsevol ésser humà, ja sigui jueu, cristià o musulmà, està malament i sempre ha de ser condemnat", ha defensat el germà del segrestat abatut.





Aafia Siddiqui, l'alliberament de la qual va demanar el segrestador, és una neurocientífica pakistanesa detinguda a l'Afganistan i condemnada el 2010 a 86 anys de presó per disparar un militar i un agent de l'FBI nord-americà quan estava sota custòdia a l'Afganistan. Va ser un judici molt qüestionat per les autoritats pakistaneses, que demanen també el seu alliberament.





Siddiqui està presumptament vinculada a l'organització terrorista Al-Qaeda i compleix condemna al Centre Mèdic Federal Carswell, de Fort Worth, una presó de màxima seguretat situada a uns 40 quilòmetres a l'oest de la sinagoga del segrest.





ATEMPTAT TERRORISTA





Després de l'alliberament, el president nord-americà, Joe Biden, ha agraït la tasca de les forces de seguretat. "Vull deixar clar que qualsevol que intenti disseminar l'odi ens tindrà al davant. Estarem enfront de l'antisemitisme i contra l'extremisme", ha advertit.





Més tard, Biden ha afirmat davant la premsa que "ha estat un atemptat terrorista", tot i que ha reconegut que no hi ha prou informació sobre els motius de l'assaltant, informa la Casa Blanca.

Sobre com va poder obtenir armes si duia poc temps al país, Biden ha explicat que les armes les hauria aconseguit "al carrer", comprant-les. "Sembla que no hi havia bombes, encara que va dir que en tenia. La primera nit la va passar en un alberg per a persones sense llar".





ISREAEL





El primer ministre d'Israel, Naftali Bennett, ha reaccionat a Twitter: "Estic alleujat i agraït que els ostatges de la Congregació Beth Israel de Colleyville, Texas, hagin estat rescatats". Bennett també ha felicitat les forces de seguretat per la seva "rapidesa i valor".





La ministra d'Afers exteriors britànica, Liz Truss, ha condemnat el segrest, "un acte de terrorisme i antisemitisme". El Ministeri de Tuss ha confirmat la nacionalitat britànica del segrestador: "Estem al cas de la mort d'un home britànic a Texas i estem en contacte amb les autoritats", ha explicat una portaveu del departament.





"Donem suport als Estats Units en la defensa dels seus drets i llibertats dels nostres ciutadans contra aquells que difonen l'odi", ha remarcat la ministra britànica.





DOS DETINGUTS A MANCHESTER





La Policia Metropolitana ha informat que ja hi ha agents de la secció antiterrorista en comunicació amb les autoritats nord-americanes, concretament amb l'FBI, per tractar aquest cas.





A més, la Policia de Manchester ha anunciat aquest diumenge la detenció de dos adolescents en el marc "de la investigació en curs sobre l'atac", si bé no n'ha revelat les edats o el sexe.





"Dos adolescents han estat detinguts al sud de Manchester aquesta nit. Romanen sota custòdia per ser interrogats", ha traslladat el Cos de Policia en un comunicat.