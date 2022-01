Àustria imposa la vacunació obligatòria per a més grans de 18 anys

Karl Nehammer @ep







El Govern austríac ha presentat aquest diumenge el projecte que preveu la vacunació obligatòria contra el coronavirus per a més grans de 18 anys a partir de l'1 de febrer, de manera que es converteix al primer país de la UE a adoptar una mesura similar.





La novetat principal és que eleva de 14 a 18 anys l'edat de vacunació obligatòria , primer dels canvis menors que podria patir el text per aconseguir més suport al Parlament, informa la televisió pública austríaca, ORT. La votació està programada per dijous que ve.





Després de l'aprovació es preveu que s'instal·lin controls als carrers i carreteres per comprovar si els ciutadans estan vacunats amb referència al Registre Nacional de Vacunació, que ja existeix.





El text preveu excepcions a la vacunació com el cas de dones embarassades o les persones que no es puguin vacunar per motius mèdics.





A la primera fase, des de l'1 de febrer i fins al 15 de març, la norma no preveu sancions per als no vacunats. Des de llavors, es podrien imposar multes entre 600 i 3.600 euros. La norma no inclou penes de presó. Una possible tercera fase inclou, si cal, la designació de cites obligatòries per a la vacunació.





El pla ho ha presentat el canceller, Karl Nehammer, amb la ministra per a la UE, Karoline Edtstadler; i el ministre de Sanitat, Wolfgang Mueckstein. Nehammer ha explicat que espera comptar amb els vots de la coalició de govern --Partit Popular i Los Verdes-- i també amb el Partit Socialdemòcrata d'Àustria (SPO) i del partit liberal Neos. El partit d'ultradreta Partit de la Llibertat d'Àustria (FPO) segueix en la seva posició antivacunes.





"No es tracta d'una lluita entre vacunats i no vacunats", sinó del "bé comú", de "preservar la llibertat" ha argumentat el primer ministre Nehammer, que ha recordat que ell mateix es va encomanar, però gràcies a la vacunació "sempre vaig tenir la confiança que no hauria d'ingressar a un hospital".





Àustria és un dels països de la UE amb una taxa més baixa de vacunació. Dissabte unes 27.000 persones es van manifestar a Viena contra la vacunació en un acte recolzat perl FPO en què es van poder veure salutacions nazis. Hi va haver diverses detencions per realitzar la salutació nazi i per no portar mascareta.