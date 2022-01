Mor un lladre al caure del setè pis on volia robar

Un cotxe de la Policia Nacional /@EP





Un lladre que recentment havia sortit de la presó va perdre la vida dimarts passat a Sevilla després de precipitar-se des d' un setè pis on presumptament volia robar.





Segons mitjans locals, l'home de 44 anys tenia nombrosos antecedents i fa unes setmanes havia estat buscat per la Policia Nacional per haver comès diversos robatoris en habitatges i trasters.





En aquesta ocasió, els fets van passar a primera hora del matí de dimarts, al carrer Doctor Pedro de Castro, a prop del Parc de María Luisa. Tot apunta que s'enfilava per la façana per accedir a un habitatge per un balcó o finestra, però va perdre l'equilibri i va caure.





Aquesta és la primera hipòtesi del Grup d'Homicidis de la Policia Nacional, que descarta el suïcidi perquè l'home no tenia residència en aquest edifici ni en cap altre dels voltants.