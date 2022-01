Djokovic també es quedarà sense jugar el Roland Garros de París

Novac Djokovic @ep





El Govern francès ha reculat i, mentre fa uns dies afirmava que Novac Djokovic podria participar al Roland Garros encara que no estigués vacunat, ara afirma que tots els que competeixin al torneig hauran de tenir la pauta completa, igual que el públic i el personal que treballeu a l'esdeveniment esportiu.





La notícia l'ha donat la ministra d'Esports, Roxana Maracineanu , unes hores després que el Parlament francès aprovés un projecte llei que imposarà un certificat de vacunació per a moltes activitats de lleure, hi entra les que s'hi inclouen els espectacles esportius.





Amb la decisió de França, el futur esportiu de Djokovic cada cop és més fosc . El serbi, a més de perdre's l'Open d'Austràlia i el Rolland Garros, tampoc no podrà participar a l'Open dels Estats Units, on la vacunació completa és obligatòria per als estrangers.