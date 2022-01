Mor als 26 anys Jordan Cashmyer, de 'Embarassada als 16'

Jordan Cashmyer en una foto del seu Instagram.





Jordan Cashmyer, famosa per haver participat al reality de MTV Embarazada als 16, ha mort als 26 anys per causes que encara no se saben.







Han estat els seus propis pares, Dennis i Jessica, els que han donat a conèixer la trista notícia a través de xarxes socials. "Ahir a la nit vaig rebre una trucada que ningú que sigui pare vol rebre. La meva estimada primogènita, Jordan, ha mort i només tenia 26 anys. Els nostres cors estan, de veritat, trencats. Cap pare hauria de passar per la pèrdua d'un fill. Mai.", van publicar.





"Si us plau, no us oblideu de la nostra família en els vostres pensaments i precs mentre travessem aquesta horrible tragèdia. Així mateix, compreneu i respecteu la nostra privadesa en aquests moments. Per ara, ens sentim envoltats de l'amor i del suport dels nostres fills, de la nostra néta Lyla i dels altres membres de la família", van continuar.





La jove va haver de donar la custòdia del seu primer nadó a la mare de la seva exparella. Aleshores, no tenia feina, ni habitatge, ni tampoc duia una vida sana. Però fa poc celebrava un any de sobrietat i donava la benvinguda al món a la segona filla, Lyla.