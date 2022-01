Detingut un menor per amenaçar la seva mare amb una catana

Policia local d'Elx /@EP





La Policia Local d'Elx (Alacant) ha detingut un menor de 16 anys per presumptament amenaçar la seva mare amb una catana al domicili familiar. Els agents van rebre una trucada de la progenitora que alertava del que havia passat, i per això es van desplaçar diverses patrulles fins a la vivenda.







Segons el testimoni de la dona, els fets es van produir quan va intentar persuadir el seu fill que rebés assistència psicològica per tractar el problema de drogodependència i atacs d'ira. En aquell moment, presumptament el menor va esgrimir una espasa japonesa, s'hi va acostar i la va amenaçar reiteradament, segons ha informat el consistori en un comunicat.





La mare va comunicar als efectius que no era la primera vegada que el fill mostrava agressivitat o produïa danys materials a casa. Gràcies a la intervenció de la núvia del jove, que el va distreure, la mare va poder avisar la policia i, finalment, tranquil·litzar-lo perquè deixés anar la catana.





Els agents van comprovar l?existència de més espases d'aquest tipus a l'habitació on hi havia el menor. Després de parlar amb ell, el noi va reconèixer els fets i va ser arrestat i trasllat al centre de salut. La policia també hi ha intervingut les catanes.