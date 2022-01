​Una jove vacunada es contagia de Covid-19 dues vegades en 40 dies i la segona té problemes per a respirar

Covid1-19 /@EP





Andrea Miranda, periodista i petita influencer, és una jove de 34 anys que porta una vida completament sana. Practica ioga, fa múltiples esports, la seva dieta és equilibrada, no fuma i està vacunada contra el Covid-19. Encara que aquests fàrmacs, fins que va arribar Òmicron reduïen les possibilitats de contagiar-se, Miranda va contreure el virus i ho va fer dues vegades en tan sols quaranta dies.







Fa una mica més d'un mes, la noia estava de vacances al Brasil quan va començar a sentir-se malament. Tenia febre i tos i un test de la farmàcia li va confirmar el diagnòstic: Covid-19. En tan sols un parell de dies va començar a sentir-se millor i fins i tot va poder gaudir de la platja quan va acabar la quarantena. El que no esperava llavors era que es tornaria a infectar poc més d'un mes després.





Poques setmanes després de tornar a Argentina, l'Andrea va tornar a notar-se la mateixa tos que havia tingut al Brasil i ella mateixa va reconèixer el símptoma. A això, se li va sumar febre, mal de cap i, en aquesta ocasió, dificultat per respirar, cosa que va sorprendre la noia.





"Aquesta vegada va venir amb menys febre però amb alguna cosa que no havia sentit mai a la meva vida: l'ofec, la falta d'aire, el pensar amb tot el teu ésser “la puta mare no puc respirar” . Mai havia sentit una cosa així. Tinc 34 anys, sóc super sana. Fa 12 anys que no fumo, faig exercici, practico ioga, sé controlar la meva respiració. I aquesta vegada, se m'anava de les mans i no se m'omplien els pulmons", escrivia al seu compte d'Instagram".





Afortunadament tot va quedar en un ensurt i de seguida es va sentir millor. "No podia dormir. Em van donar corticoides per obrir els pulmons. A partir d'aquí seguia sense poder respirar però oxigenava bé . Dos dies més tard vaig poder començar a respirar més normal".





Els metges li van dir a la influència que els seus pulmons no havien superat encara la primera infecció quan va contraure la segona, cosa que va poder agreujar els símptomes.