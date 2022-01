Corea del Nord dispara dos míssils cap al mar del Japó

Míssil de Corea del Nord @ep





L'Estat Major Conjunt de Corea del Sud ha informat aquest dilluns de l'Exèrcit de Corea del Nord ha llançant dos projectils, possiblement dos míssils de curt abast, cap a aigües del mar del Japó --conegut com a mar de l'Est a Corea-- al que suposa el quart tret de projectils des de Pyongyang aquest any.





Així, Corea del Nord ha llançat el primer míssil al voltant de les 8.50 hores (hora local), i menys de cinc minuts més tard ha disparat el segon. Les operacions s'han fet des de l'aeròdrom de Sunan, situat a la capital del país, tal com ha informat l'agència de notícies sud-coreana Yonhap.





El míssil que probablement hagin emprat des de Corea del Nord tindria un abast d'una mica menys de 400 quilòmetres i assoliria una alçada de 42 quilòmetres , si bé és cert que les unitats d'Intel·ligència dels Estats Units i de Corea del Sud es troben analitzant les especificacions del projectil.





Des del Ministeri de Defensa japonès han destacat que el punt d'impacte dels míssils podria estar a prop de la costa est de Corea del Nord i fora de la Zona Econòmica Exclusiva del Japó. A més, de moment no s'ha notificat cap informació sobre danys a avions o embarcacions nipones.





A més, el secretari en cap del Gabinet, Hirokazu Matsuno, ha lamentat que aquesta sèrie de llançaments constitueixen "una amenaça (per) la pau i la seguretat" del país, de la regió i de la comunitat internacional, recull l'agència Kyodo.





Per part seva, l'Oficina del Primer Ministre ha publicat un missatge a les seves xarxes socials en què apunta que les autoritats tractaran de fer "tot el possible per recopilar i analitzar informació" per "proporcionar a les persones informació ràpida i precisa".





Amb aquest, l'Exèrcit de Corea del Nord hauria realitzat quatre llançaments de projectils des de començament d'any, el més recent, aquest divendres , quan va llançar també dos míssils balístics de curt abast, segons les estimacions de militars sud-coreanes.





Per la seva banda, i com a resposta a les demostracions balístiques de Pyongyang, el Govern dels Estats Units va anunciar sancions contra cinc ciutadans nord-coreans vinculats al programa armamentístic de Corea del Nord.





Després de les sancions, el portaveu del Ministeri de Relacions Exteriors nord-coreà ha declarat aquest divendres que "l'Administració nord-americana actual parla de diplomàcia i diàleg, però que, en realitat, recorre a la política d'aïllar i asfixiar Corea del Nord".





Pyongyang ha defensat "l'augment de la capacitat de defensa nacional", argumentant que "és un dret legítim d'un estat sobirà", per la qual cosa els Estats Units "estan fent una altra provocació" contra el "dret a l'autodefensa".