Amazon deixarà d'acceptar targetes Visa al Regne Unit aquesta setmana

Targeta Visa @ep





El gegant del comerç electrònic Amazon ha decidit deixar d'acceptes les targetes de crèdit de Visa al Regne Unit al·ludint a les elevades comissions que cobra, segons ha informat l'empresa a tots els clients aquest dimecres.





El comunicat remès als compradors, recollit per la premsa britànica, subratlla que la limitació no afecta les targetes de dèbit de Visa, per la qual cosa els clients podran continuar usant. També podran emprar ambdós tipus de targetes bancàries emeses per Delta, MasterCard, Eurocard, American Express, Maestro i Solo.





Amazon ha reconegut que aquesta limitació és un "inconvenient", però considera que Visa cobra "altes comissions" per al processament de transaccions de crèdit. Les targetes es deixaran de poder utilitzar al Regne Unit el 19 de gener de 2022.





En un comunicat també remès a la premsa britànica, Visa s'ha mostrat "decebuda" amb la postura d'Amazon, ja que considera que amenaça el ventall d'opcions dels consumidors.





"Quan es limiten les opcions dels consumidors, ningú guanya. Tenim una relació de llarg recorregut amb Amazon i seguim treballant cap a una solució perquè els propietaris de targetes puguin fer servir les seves targetes de crèdit de Visa a Amazon UK sense les restriccions imposades", ha indicat l'empresa.