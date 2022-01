Foment del Treball està a favor de mantenir intacte l'acord de la Reforma Laboral

Josep Sánchez Llibre @ep





El president de Foment del Treball , Josep Sánchez Llibre , ha assegurat que la patronal catalana "no s'oposa ni està en contra de l'acord per a la Reforma Laboral subscrit entre els agents socials i el Govern". Si bé a la Junta Directiva de CEOE la posició de Foment va ser d'“abstenció responsable”, una vegada subscrit l'acord “el respectem i compartim”. N'és una prova que Josep Sánchez Llibre, vicepresident de CEOE per a Relacions amb les Corts, manté contactes amb tots els grups parlamentaris perquè el text no es tramiti com a projecte de llei i, si això ni fos possible, procurar que no es modifiqui ni una coma del text acordat”.





"La nostra posició al si de la CEOE -va dir avui Sánchez Llibre al programa Cafè d'Idees" de RNE i TVE- va ser d'abstenció responsable "perquè pensem que s'ha perdut l'oportunitat de modernitzar la legislació laboral per adaptar-la a l'economia del segle XXI per aconseguir més flexibilitat, més seguretat i contractació indefinida i implementar mesures per reduir l'atur juvenil”. Sánchez Llibre va reflexionar que en temes tan rellevants és impossible la unanimitat, però un cop tancat l'acord “no hem fet ni un pas en la direcció contrària” a l'acord global de la CEOE.





El Comitè Executiu i la Junta Directiva de Foment va decidir que malgrat les discrepàncies i les diferències es compartia i respectava l'acord. Les diferències enriqueixen la cohesió interna perquè en temes d'aquesta envergadura la unanimitat és impossible. Ens hauria agradat una altra Reforma Laboral –afegeix Sánchez Llibre–, però quan es negocia ja saps que no aconseguiràs tots els objectius”.