Els Mossos d'Esquadra desmantellen una plantació de marihuana a Vilabertran

Els Mossos d'Esquadra van desmantellar el 13 de gener passat una plantació de Marihuana ubicada en una finca rústica a Vilabertran (Girona) i van detenir un home de 37 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte de frau de fluid elèctric.





El cos va tenir coneixement de la plantació l'11 de gener i el mateix dia 13 de gener va ser intervinguda per efectius de la Unitat de Recerca i de la Policia Científica de Figueres (Girona), a més de l'Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona, segons un comunicat dels Mossos d'Esquadra aquest dilluns.





Dins dels terrenys es va localitzar una barraca utilitzada per dormir, amb llitera, cuina i bany, i que comunicava amb l'espai on s'havia plantat la marihuana.





En total, es van localitzar 659 plantes i tot el material necessari per a la seva producció i creixement, com focus amb transformadors , filtres d'aire i bosses plenes de cabdells a punt per a la venda.





Segons l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior, la droga estaria valorada en 16.800 euros.





El detingut té antecedents i va ser posat el 14 de gener a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres, que en va decretar l'ingrés a la presó.