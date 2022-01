Cau el servei de Bicing de Barcelona per un error a l'aplicació

Bicing, arxiu /@EP





El servei del Bicing de Barcelona ha caigut aquest dilluns a la tarda per una incidència a l'aplicació Smou i només es pot fer servir amb targeta, han informat fonts de B:SM a Europa Press.

"És una qüestió dels servidors, que s'està treballant per solucionar com més aviat millor", han detallat les mateixes fonts, que han apuntat que el servei de Bicing segueix funcionant de manera normal.





Mentre treballen per solucionar la incidència, Bicing recomana en un tuit recollit per Catalunyapress fer servir la targeta per poder agafar una bici d'una estació.