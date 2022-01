"Es queda": el Govern central insisteix que la Prefectura de Policia seguirà a Via Laietana

Prefectura Superior de la Policia Nacional a Via Laietana /@EP







El Govern central ha donat suport per escrit a la continuïtat de la Prefectura Superior de la Policia Nacional a l'edifici a Barcelona de Via Laietana per ser una instal·lació de Patrimoni de l'Estat i "no existir cap tipus d'acord per al traspàs de la titularitat".





En resposta per escrit a una pregunta del diputat de Ciutadans, José María Espejo-Saavedra Conesa, recollida per Europa Press, el Govern de l'Estat reitera el que exposa el Ministeri de l'Interior i la Direcció General de la Policia pel que fa a l'edifici de Via Laietana que els partits independentistes catalans volen reconvertir en un museu de la repressió franquista.





"S'informa que l'edifici de Via Laietana és un edifici públic que forma part del Patrimoni de l'Estat i dedicat a un servei públic, des del qual presta serveis la Policia Nacional, i no hi ha cap tipus d'acord per al traspàs de la titularitat", contesta per escrit l'Executiu amb data 20 de desembre.





En compareixença al Congrés el passat 15 de desembre, el director general de la Policia, Francisco Pardo Piqueras, va lamentar que els grups de l'oposició "col·laboressin a l'embolic" perquè, segons ja va dir llavors, no hi ha cap pla de treure la Policia de Via Laietana.





ERC I LA PARALITZACIÓ D'OBRES





Els principals partits de l'oposició han qüestionat el pacte del Govern central amb ERC per treure dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2022 les partides previstes per fer obres de millora a la comissaria de la Policia Nacional a Via Laietana, segons va anunciar a finals de novembre en seu parlamentària el portaveu d'aquesta formació, Gabriel Rufián.





Segons van explicar llavors a Europa Press diverses fonts policials, les obres "ja s'han iniciat i s'acabaran", almenys pel que fa a climatització i il·luminació. Aquestes fonts restaven rellevància a l'anunci del portaveu d'ERC, un partit que ha demanat sense èxit la sortida de la Policia Nacional de l'edifici de Via Laietana.





A l'edifici s'estan executant obres per canviar tota la il·luminació i també els sistemes de calefacció i aire condicionat, així com sostres i parets, amb la idea de comptar amb un sistema energètic més eficient. L'anunci de Rufián plantejava alguns dubtes, segons fonts policials, si podia afectar una segona fase dins d'aquestes millores.





LLOC DE PROTESTES





La direcció de Barcelona va ser el lloc on es van centrar gran part de les protestes després de la sentència del referèndum de l'1-O. Precisament per això, els partits i les identitats independentistes exigeixen la sortida de la Policia, afegint a més que volen convertir l'edifici en un lloc per a la memòria dels torturats durant el franquisme.





També s'ha celebrat aquí alguna manifestació en sentit oposat, per demanar la continuïtat de la Policia, i altres convocades per l'ANC i entitats independentistes coincidint amb dates com la Diada.





A la Prefectura de Via Laietana hi ha el despatx del màxim responsable de la Policia Nacional a Catalunya, el cap superior, així com el seu equip de col·laboradors més estret. La pràctica totalitat de la plantilla i d'unitats policials es reparteixen des de fa temps per altres edificis a Barcelona amb instal·lacions més modernes i amb millor capacitat operativa, per exemple per a l'entrada i la sortida de vehicles.