Els CAP catalans registren gairebé mig milió de visites per Covid-19 en només una setmana

Els centres d'atenció primària (CAP) de Catalunya van registrar 429.995 visites relacionades amb la Covid-19 la setmana passada, segons les xifres preliminars de la pandèmia que actualitza diàriament la Conselleria de Salut de la Generalitat a la pàgina web.





Això suposa un 29% més respecte a la setmana anterior, quan es van registrar 333.297 visites per Covid-19, encara que aquella setmana va comptar amb el dia festiu de Reis a la seva meitat. Així mateix, la setmana passada l'atenció primària catalana va batre el rècord de visites per Covid-19 un dia amb 100.213 pacients el 10 de gener.





El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha assenyalat aquest dilluns que, encara que la pandèmia s'està "desaccelerant" els últims dies, no ho fa, segons ell, a un gran ritme. Així, aquesta setmana és "clau" per a Argimon, i per això ha advocat per esperar set dies més per determinar si Catalunya arriba o no al pic de contagis.