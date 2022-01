El Govern confirma l' 'adéu' al toc de queda a partir d'aquest divendres

La Rambla durant el toc de queda, arxiu /@EP





La Generalitat ha confirmat aquest dilluns que no prorrogarà el confinament nocturn d'1 a 6 de la matinada com a mesura per controlar la sisena onada de la pandèmia de coronavirus més enllà d'aquest divendres, han informat a Europa Press fonts de la Conselleria de Salut.





Es tracta d'una decisió de la comissió delegada en matèria de Covid-19 que ha encapçalat aquest dilluns la tarda el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb el vicepresident, Jordi Puigneró, i els consellers Laura Vilagrà, Joan Ignasi Elena, Josep Maria Argimon, Josep Gonzàlez-Cambray i Violant Cervera.





De fet, Plaja ja va explicar la setmana passada que estaven detectant indicis de millora en l'evolució de la sisena onada de la pandèmia, per la qual cosa no preveien prorrogar el toc de queda nocturn.





AQUEST DIMARTS, MÉS NOVETATS





Pel que fa a la resta de mesures per al control de la pandèmia, l'Executiu català acabarà de tancar "alguns detalls" que la portaveu del Govern, Patricia Plaja, explicarà en roda de premsa dimarts després del Consell Executiu.





A més del toc de queda, hi ha vigents altres restriccions com ara la limitació de les reunions socials a un màxim de 10 persones, el tancament de l'oci nocturn i la reducció d'aforaments a la restauració, el comerç, l'esport i la cultura, entre d'altres.