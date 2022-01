Un camió perd la càrrega i punxa les rodes de 15 cotxes que anaven darrere seu a Cervera

Camions, arxiu /@EP





Un camió que transportava ferros ha perdut part de la càrrega a l'A-2 i 15 vehicles que circulaven darrera no els han pogut esquivar i han acabat amb les rodes punxades. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, no hi ha hagut ferits.





Els fets han passat a dos quarts de dues del migdia a l'altura de Cervera, concretament al quilòmetre 522 en direcció Lleida. A causa de l'accident, segons ha explicat el Servei Català de Trànsit, s'han registrat puntualment fins a tres quilòmetres de retenció. L'autovia s'ha tallat en aquest punt fins a les 17.20h i fins llavors els cotxes s'han desviat per l'antiga N-II.