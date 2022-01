2021 va ser el vuitè any més càlid i més sec del segle a Espanya

Un home al Sol /@ep





2021 ha estat el vuitè any més càlid i també el vuitè més sec des de començaments del segle XXI al conjunt d'Espanya i el cinquè més càlid a nivell mundial des que hi ha registres segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia al seu informe de balanç climàtic anual.





En concret, assenyala que el 2021 va ser "molt càlid", amb una temperatura mitjana de 14,2 graus centígrads (ºC), és a dir mig grau per sobre del valor mitjà anual del període de referència que 1981-2010 que situa el recent acabat any com el desè més càlid en cinquanta anys, des que van començar els registres el 1961, i el vuitè més càlid del segle XXI. L' AEMET destaca a més que aquest ha estat el vuitè any seguit amb una temperatura mitjana que està per sobre del valor mitjà normal.





A més de molt càlid, 2021 va tenir un caràcter sec i va acabar com el catorzè any més sec des del començament de la sèrie el 1961 i el vuitè del segle XXI.





Per zones, 2021 va resultar "molt càlid o extremadament càlid" a Andalusia i la Regió de Múrcia, i entre "càlid i molt càlid" a la resta de la Península ia les Balears, encara que amb algunes zones aïllades on va ser "normal". Pel que fa a les Canàries, l'exercici va tenir un caràcter "variable" encara que en conjunt va resultar "càlid".





Les anomalies van ser de més de 1ºC positiu a la major part d'Andalusia, Regió de Múrcia, Comunitat Valenciana i Catalunya, i es va quedar entre 0 i 1ºC més a la resta de la Península, Balears i Canàries.





Pel que fa a les efemèrides més significatives, el balanç anual recorda que a l'estació principal de Morón de la Frontera es va arribar a la temperatura mitjana anual més alta des que va començar a registrar dades el 1956. També en aquesta estació i a la de l'aeroport de Palma de Mallorca, la mitjana anual de les mínimes diàries va ser la més alta des que van començar les seves respectives sèries històriques.





ONADA DE FRED AMB TEMPERATURES HISTÒRIQUES





Pel que fa al fred, l'informe exposa que al llarg de l'any hi va haver dues onades de fred. La primera, curta, entre el 5 i el 8 de gener, mentre que la segona, d'intensitat excepcional, es va observar entre els dies 11 i 18 del mateix mes, després de les nevades de la borrasca Filomena.





Les temperatures més baixes del 2021 es van observar la matinada del dia 12 de gener a les zones de l'interior peninsular afectades per les nevades de Filomena. Van destacar entre estacions principals els -25,2°C de Molina d'Aragó, els -21°C de Terol, els -14°C de la base aèria d'Albacete i els -13,7°C observats a Torrejón de Ardoz.





A les estacions principals de Cuatro Vientos i Getafe, a Madrid, i també a les de Terol i Toledo la temperatura més baixa registrada en aquest episodi va constituir un rècord absolut de temperatura mínima des del començament de les sèries respectives.





A l'estació de Torrejón (Madrid) també es va registrar un rècord absolut de temperatura màxima diària més baixa des del començament de la sèrie, amb una màxima de 0°C el 8 de gener.





DUES ONES DE CALOR A PENÍNSULA I BALEARS, TRES A CANÀRIES





Al costat oposat, el de les altes temperatures, l'AEMET explica que es van registrar dues onades de calor a la Península i les Balears i tres a les Canàries. Els termòmetres van assolir els seus valors màxims a mitjan agost, quan es va arribar a 47ºC a Alcantarilla (Múrcia) el dia 15; 46,9ºC a l'aeroport de Còrdova, el dia 14; els 46,2 ºC de Múrcia el dia 15 i els 46 ºC de l'aeroport de Granada, el 14 d'agost.





De fet, a 17 estacions principals, sobretot al sud i al centre de la Península es van assolir rècords absoluts de calor i en quatre també es va registrar aquests dies la mínima més alta des que havien començat les seves respectives sèries històriques.





UN 11% MENYS PLUGES DE LES NORMALS





L'any va ser sec en general, ja que al conjunt d'Espanya es va arribar a un valor de precipitació mitjana de 569 litres per metre quadrat, fet que suposa un 89% del normal per al període de referència 1981-2010.





Per zones, 2021 va ser "entre humit i molt humit" a la cornisa cantàbrica, part occidental de Navarra, La Rioja, quadrant sud-oest d'Aragó, centre i est de Castella i Lleó, est de Castella-la Manxa i sud-est de Madrid, a més de Múrcia, sud de Catalunya i Balears.





Per contra, l'any va acabar com un exercici "sec o molt sec" a Galícia, nord de Castella-Lleó, nord d'Aragó, Catalunya -on ha aconseguit caràcter extremadament sec en algunes zones-, àrees del País Valencià, Extremadura, gairebé tota Andalusia i les Canàries.





La precipitació acumulada l'any 2021 es va quedar per sota del normal a Galícia, part de Castella-Lleó, meitat nord-est d'Aragó, Catalunya, àrees del País Valencià, Extremadura gairebé tota Andalusia i les Canàries, on la precipitació va arribar a ser inferior al 25 per cent del valor normal a algunes illes.





En contrast, la precipitació acumulada va arribar a superar el 100 cent del valor normal a la cornisa cantàbrica, Cantàbria, País Basc, Navarra, La Rioja, meitat sud-oest d'Aragó, centre i est de Castella i Lleó, Castella-la Manxa, meitat sud-est de Madrid, a més de zones de l´interior d'Extremadura, Múrcia, sud de Catalunya i Balears.





Pel que fa a les efemèrides, entre els valors de precipitació màxima diària registrats en un observatori principal l'any 2021 destaquen els 134 litres per metre quadrat que van caure el 5 de març a Ceuta; els 101 litres per metre quadrat a Fuenterrabía (Guipúscoa) el 9 de desembre i els 95 litres per metre quadrat a Daroca (Saragossa). A més, el 22 de novembre a Tortosa (Tarragona) van caure 125 litres per metre quadrat, fet que suposa un nou màxim absolut de precipitació diària en aquesta estació que acumula dades des del 1920.