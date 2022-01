Alexia Putellas corona el seu any perfecte amb el The Best

La jugadora del Barça Alexia Putellas /@EP





La internacional espanyola i jugadora del FC Barcelona Alexia Putellas ha conquerit aquest dilluns el FIFA The Best a millor jugadora de l'any, el primer de la història per a una futbolista espanyola, en la gala organitzada a la seu de la FIFA de Zuric (Suïssa), i corona el seu any perfecte amb triplet de guardons.





La capitana blaugrana, de 27 anys, completa així el seu ple de premis de 2021, després d'alçar el de Jugadora de l'Any de la UEFA i la Pilota d'Or, un guardó que va rebre el passat 29 de novembre i que va suposar el segon de la història del futbol espanyol després del de Luis Suárez (1960) i el primer per a una dona espanyola.





El trofeu de la FIFA confirma l'any perfecte de la de Mollet del Vallès i el creixement del futbol espanyol i del Barça en particular --quatre de les 13 nominades eren jugadores blaugranes--, després d'un any en el qual les culés van conquistar el triplet: Primera Iberdrola, Copa de la Reina i 'Champions'.





De fet, la també blaugrana Jenni Hermoso ha acompanyat a la catalana, que agafa el relleu de l'anglesa Lucy Bronze, en el podi final, en el qual també hi ha l'australiana del Chelsea Sam Kerr.





Curiosament, cap d'elles ha integrat l'onze ideal de l'any de la FIFA, que està format per Christiane Endler, Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright, Magdalena Eriksson, Estefanía Banini, Carli Lloyd, Barbara Bonansea, Vivianne Miedema, Martha i Alex Morgan.







Per la seva banda, l'expreparador del Barça femení i actual seleccionador d'Ucraïna, l'espanyol Lluís Cortés, no ha pogut veure recompensat el seu bon any coronat amb un triplet al The Best a millor entrenador del futbol femení, que ha estat per a l'anglesa Emma Hayes (Chelsea FC). La neerlandesa Sarina Wiegman (selecció dels Països Baixos i selecció d'Anglaterra) ha estat la tercera finalista.





A més, la xilena Christiane Endler, ara en l'Olympique de Lió i anteriorment en el Paris Saint-Germain, ha rebut el The Best a millor portera, una categoria a la qual també estaven nominades l'alemanya Ann-Katrin Berger (Chelsea) i la canadenca Stephanie Lynn Marie Labbé (FC Rosengard/Paris Saint-Germain). La canadenca Christine Sinclair ha guanyat el premi especial com a màxima golejadora.





Els guardons es concedeixen després dels vots emesos per sengles jurats internacionals, composts pels entrenadors actuals de les seleccions femenines/masculines (un per equip), les capitanes i els capitans actuals de les seleccions femenines/masculines (un per equip), un periodista especialitzat que representi a cada selecció i els afeccionats registrats a Fifa.com.