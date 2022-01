El Corte Inglés muntarà una nova empresa logística dins del grup

El Corte Inglés /@EP





El Corte Inglés ha comunicat de forma oficial la creació d'una nova empresa logística dins del grup mateix, segons han informat els sindicats de la companyia en un comunicat conjunt.





Les organitzacions sindicals manifesten que el grup aborda aquesta nova empresa “amb il·lusió” i destaquen “el gran potencial de creixement que té en aquest sector”. "Aquesta nova unitat de negoci autònoma passarà de donar servei exclusivament a El Corte Inglés, a competir amb grans operadors del sector”, han afegit CCOO, Fasga, Fetico i UGT.





El personal afectat mantindrà les mateixes condicions que tenien fins ara. A partir de l'1 de març, el personal de magatzems passarà a formar part de El Corte Inglés Logística Avançada, però mantindran el mateix contracte, horari, conveni i vacances.





A més, continuaran pertanyent al mateix grup d'empreses. Els sindicats han destacat les " grans expectatives " del projecte, que buscarà mercat fora per créixer dins del grup.





L'anunci de la companyia coincideix amb el seu anunci de sortir a Borsa abans del 2028 després del pacte aconseguit amb Mútua a través del qual l'asseguradora adquireix el 8% del grup de distribució per 555 milions d'euros, segons han informat Europa Press a fonts coneixedores de l'acord.





En concret, el compromís del grup presidit per Marta Álvarez busca sortir a Borsa abans de sis anys des de la signatura del pacte a l'octubre del 2021 per donar així una finestra de liquiditat al seu soci, encara que les mateixes fonts no han descartat que fins i tot pugui ser abans.





El grup de distribució ha convocat una general extraordinària d'accionistes per al proper 26 de gener per tal de donar 'llum verda' a l'entrada de Mútua a l'accionariat d'El Corte Inglés, així com aprovar la reducció del capital social mitjançant l'amortització d'accions i la fixació del nombre de membres del consell d'administració.