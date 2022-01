31 treballadors s'acomiaden de les capçaleres de Prisa pel seu pla de prejubilacions

Logo del grup Prisa /@EP





Un total de 31 treballadors s'han acomiadat dels seus llocs de treball al grup Prisa, en concret a les capçaleres El País i Cinco Días, després d'haver - se acollit voluntàriament al pla de prejubilacions de l'empresa.





Tots ells complien els requisits que exigia la companyia per a això i, a més, tenen entre 58 i 65 anys i feia més de 15 que hi treballaven.





Així, durant aquest cap de setmana les xarxes socials han dit adéu massivament a Íñigo de Barón, Emilio de Benito, Marta Nieto o Ana Alfageme, entre d'altres. Persones que cobraran el 80% del sou fins que compleixin els 85 anys, ja que així ho han pactat amb Prisa.





Per a l'empresa, aquesta condició era més rendible que continuar tenint-los com a empleats. En ser tots empleats veterans, els seus sous eren molt elevats. A més, hi haurà altres treballadors que es redueixin el sou, ja que cobraven més de 85.000 euros bruts anuals.