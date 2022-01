VÍDEO: Pablo Iglesias anima els inscrits a Podemos a subscriure's als seus mitjans afins

L'exvicepresent del Govern, Pablo Iglesias /@EP





Podemos ha compartit un vídeo del seu exlíder Pablo Iglesias en què aquest anima els ciutadans a sufragar els seus mitjans afins. Així, demana als inscrits en el partit que se subscriguin a Público, el mitjà en què coproduirà el seu podcast; a L'Última Hora, Context, El Salt, La Marea i a altres produccions com Carne Cruda o La Cafetera.





Des del seu entorn assenyalen que el propòsit del vídeo no és demanar diners, sinó advertir els inscrits a la formació de quins són mitjans de comunicació fiables i quins no. Segons apunta Pablo Iglesias, “sense canviar la correlació mediàtica de forces és molt difícil canviar les coses”.





Així, l'exlíder de la formació morada aprofita l'ocasió per dir que la dreta mediàtica difon bulls, referint-se al tracte que han fet de la informació referent al presumpte finançament irregular de Podemos.

















"Això ens porta passant des que vam néixer. És lamentable, l'aclaparadora majoria de mitjans reaccionaris i conservadors a la televisió, premsa i ràdio no respon a la pluralitat del nostre país. I també és lamentable que la pròpia estructura de propietat dels mitjans posi tan difícil exercir el periodisme amb llibertat", alerta Iglesias. Per a ell, és millor donar suport a altres mitjans, com el diari Público , ja que el seu projecte La Base "necessita que molta gent ho sustenti".





I això no és l'únic que fa Pablo Iglesias al vídeo. A més, assenyala directament alguns periodistes com Francisco Marhuenda, Eduardo Inda o Ana Rosa Quintana.