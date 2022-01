El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts el bo jove al lloguer de 250 euros per a menors de 35 anys

Pedro Sánchez @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez , va anunciar aquest dilluns en una roda de premsa que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts el bo jove de lloguer, de 250 euros, per a persones d'entre 18 i 35 anys.





El bo tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener, tal com confirmen fonts del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma).





Sánchez, a la roda de premsa conjunta amb el nou canceller alemany, Olaf Scholz , ha destacat l'aprovació del bo jove, que té com a finalitat afavorir l'emancipació dels joves i facilitar el lloguer de vivendes.





El Consell de Ministres també donarà llum verda aquest dimarts al Pla Estatal d´Habitatge i a la Llei d´Arquitectura i de Qualitat de l´Habitatge, com ha assenyalat Sánchez.





La partida per al bo jove del lloguer, de 200 milions d'euros, està contemplada als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2022.





Els beneficiaris que podran sol·licitar aquest ajut hauran de ser joves entre 18 i 35 anys, i amb un contracte de treball que no els generi més de 23.725 euros anuals. A més, el bo s'aplicarà a cada noi i no a cada habitatge.





L'Executiu té pendent d'aprovació la Llei d'Habitatge. La titular del Ministeri, Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, confiava a portar aquesta normativa al Consell de Ministres de demà, però el ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va rebutjar la proposta de l'informe sobre l'avantprojecte de llei.





El Consell de Ministres va aprovar l'avantprojecte a primera lectura el 26 d'octubre i un dia després es va iniciar el tràmit d'audiència i informació pública, que va finalitzar el 18 de novembre del 2021.





Durant aquest tràmit es van presentar 90 al·legacions en temps i forma per diferents institucions, entitats i particulars, segons van informar fonts del Ministeri dirigit per Raquel Sánchez. Aquestes al·legacions es van analitzar entre el 18 i el 28 de novembre, per remetre's el 29 d'aquell mes als Departaments Ministerials pel seu informe.





El Ministeri va enviar el document al CGPJ el 1 de desembre passat per al seu informe per urgència. El CGPJ comptava amb un termini de 15 dies hàbils, a causa del caràcter d'urgència, per emetre l'informe, per la qual cosa el termini ja hauria finalitzat a finals de desembre.





La normativa sobre habitatge contempla regulacions el preu del lloguer a zones de mercat tensionades, bonificacions per incentivar que petits propietaris baixin les rendes als llogaters i mesures per fomentar el parc públic d'habitatge, entre altres mesures.