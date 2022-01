Regne Unit envia tropes i armes a Ucraïna en resposta al comportament "amenaçant" de Rússia

El ministre de Defensa britànic, Ben Wallace @ep





El Govern del Regne Unit ha començat a subministrar a Ucraïna armament anticarro en resposta al "cada vegada més amenaçador comportament de Rússia " a la zona fronterera, segons ha anunciat el ministre de Defensa britànic, Ben Wallace, que ha afegit que Londres enviarà "un petit nombre de tropes per a labors d'entrenament.





"Hem pres la decisió de lliurar a Ucraïna sistemes defensius contra carros de combat", ha dit Wallace davant la Cambra dels Comuns, segons ha recollit el diari britànic 'The Guardian'. El ministre ha insistit que les armes són defensives, si bé Moscou ha denunciat diverses vegades la venda d'armament modern a Kíev.





En aquest sentit, el ministre britànic ha ressaltat que “aquest suport és per a unes capacitats de curt abast i clarament defensives”. "No són armes estratègiques i no suposen cap amenaça a Rússia. Són per a un ús en defensa pròpia", ha incidit.





Wallace ha dit a més que convidarà el seu homòleg rus, Serguei Shoigu, a una trobada a Londres, si bé no ha especificat si tindrà lloc. "Estem preparats per discutir assumptes relacionats amb les preocupacions mútues de seguretat i fer-ho de manera constructiva, de bona fe", ha argüit.





Així mateix, ha ressenyat que "hi ha un paquet de sancions internacionals preparat per ser aplicat" si Rússia adopta noves "accions desestabilitzadores" respecte a Ucraïna, tal com ha recollit la cadena de televisió britànica BBC.





"Volem ser amics del poble rus, com hem estat des de fa centenars d'anys. Hi ha un món on podem establir una relació mútuament beneficiosa amb Rússia", ha afegit, abans de mostrar la seva esperança que "prevalgui la diplomàcia". "És elecció del president (rus, Vladimir) Putin si tria la diplomàcia i el diàleg o el conflicte i les conseqüències", ha afirmat.





"He visitat Ucraïna cinc vegades des del 2016 i sé que els ucraïnesos són un poble orgullós que lluitarà pel seu país, per la democràcia i per la llibertat", ha assenyalat. "Qualsevol invasió no serà vista com un alliberament, sinó com a ocupació, i temo que portaria a una enorme pèrdua de vides per a totes les parts", ha dit.





El Ministeri de Defensa britànic no ha detallat ara com ara quin tipus d'armament és el que ha enviat a Ucraïna i tampoc el nombre d'armes que ha enviat, si bé experts en armes citats pel diari han apuntat que serien armes antitanc de nova generació. tan potents com els míssils 'Javelin' lliurats pels Estats Units a Kíev des del 2018.





En resposta, el Partit Laborista ha dit que recolza l'anunci, del qual havia estat notificat per endavant. John Healey, encarregat de Defensa en la formació, ha posat èmfasi que són "armes anticarro" i ha dit que Londres ha de garantir que "no seran usades, llevat que Rússia envaeixi".





Per la seva banda, l'ambaixador ucraïnès a Londres, Vadim Pristaiko, ha dit a la BBC que Kíev aplaudeix l'enviament però ha assenyalat que el problema més gran és no ser membre de l'OTAN. "Volem ser a l'OTAN. Fem davant el Exèrcit més gran a Europa nosaltres sols", ha conclòs.





L'ambaixador de Rússia als Estats Units, Anatoli Antonov, va afirmar la setmana passada que les acusacions contra Moscou pels seus suposats preparatius per a una invasió a Ucraïna "són resultat d'un trastorn mental" i va atribuir aquestes denúncies a "la imaginació malaltissa dels cercles russòfobs ".





El Ministeri de Defensa de Rússia va sostenir després de la reunió celebrada el 12 de gener a Brussel·les que l'actual crisi diplomàtica entre Moscou i l'OTAN té lloc, entre altres qüestions, pel desplegament d'una altra carrera armamentística i per la degradació total de l'arquitectura de seguretat a Europa”.





Per part seva, l'OTAN va oferir a Moscou continuar el diàleg a través d'un calendari de reunions a curt termini que facilitin una sortida a la crisi de seguretat a Europa, després que la gran concentració militar russa hagi fet saltar les alarmes sobre una possible agressió contra Ucraïna.





Durant la reunió, l'Aliança Atlàntica va rebutjar les exigències russes per garantir que Ucraïna i Geòrgia no ingressen a l'OTAN, cosa que considera una decisió del país candidat i dels aliats. Així mateix, el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, va reconèixer que hi ha un "risc real" de conflicte i va reiterar que una agressió contra Ucraïna comportarà un cost "sever" i seria un "error estratègic" de Rússia.