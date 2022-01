Nova Zelanda confirma la segona mort pel tsunami a Tonga

Imagen satelital de la isla del volcán Hunga Tonga antes y después del 15 de enero @ep





Les autoritats de Nova Zelanda han confirmat la segona mort provocada per l'erupció divendres passat del volcà Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, a Tonga, mentre les organitzacions internacionals i les ONG mobilitzen ajuda humanitària per assistir les zones afectades.





El ministre de Defensa neozelandès, Peeni Henare, ha confirmat que les dues víctimes són un ciutadà de Tonga i un ciutadana britànica, Ángela Glover, la primera persona que va morir arrossegada pel tsunami quan tractava de rescatar els seus gossos de l'organització benèfica d'animals que dirigia, segons recull el mitjà 'New Zeland Herald'.





D'altra banda, l'oficina de Nacions Unides amb seu a Fiji ha dit aquest dimarts que encara hi ha àrees amb les quals no han pogut contactar. L'ambaixador del Fons de Nacions Unides per a la Infància (Unicef), l'esportista Pita Taufatofua, ha visitat aquest dimarts el magatzem de subministraments d'emergència enviats a Tonga.





"Estem llestos per donar suport humanitari al Govern de Tonga i el seu poble afectat per l'erupció volcànica i el tsunami", ha assenyalat el representant d'Unicef al Pacífic, Jonathan Veitch aquest dilluns. I ha destacat que treballaran amb el Govern, la societat civil i altres ONG aliades per proporcionar aigua i subministraments de salut en el terreny.





En concret, Unicef ha preparat 'kits' essencials d'aigua, sanejament i higiene, recipients i galledes d'aigua, lones, tendes de campanya i altres utensilis de supervivència, recull l'organització a les seves xarxes socials.





Les línies telefòniques locals han estat reparades, encara que la restauració de les connexions telefòniques internacionals i el servei d'Internet segueix sent complicada després que l'erupció destrossés els cables submarins, segons recull l'Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris.





"He treballat en moltes emergències, però aquesta és una de les més difícils en termes de comunicació i de tractar d'obtenir informació d'allà. Confiem 100 per cent en telèfons satelitales", ha dit Veitch, segons informen els mitjans locals.





Els danys en les infraestructures han afectat, d'acord amb l'ONU, dues petites illes de baixa altitud, Mànec i Fonoi. Sobre aquestes dues illes s'han realitzat tasques de vigilància amb helicòpters.





"En aquest moment, no tenim a ningú a Tonga", ha dit el portaveu de la Secretaria General de l'ONU, Stephane Dujarric, qui ha explicat en roda de premsa que el Programa Mundial d'Aliments està intentant enviar-hi ajuda humanitària.





VOLS D'AVALUACIÓ





Mentrestant, les autoritats de Nova Zelanda i Austràlia han anunciat el desplegament de diversos avions de les seves respectives Forces Aèries per supervisar i monitoritzar els danys provocats pel tsunami després de l'erupció del volcà submarí.





Aquest dimarts a la tarda (hora local), les autoritats neozelandeses han confirmat que s'enviarien dos vaixells navals de Nova Zelanda a Tonga per donar suport, amb aigua dolça, provisions d'emergència i equips de bussejo.





"El 'HMS Adelaide' ha navegat cap a Brisbane per estar en condicions de proporcionar respostes addicionals, si se solliciten. La Força de Defensa Australiana continua donant suport al Govern de Tonga amb la realització de vols de vigilància avui per ajudar a determinar la següent fase de l'esforç de resposta", ha publicat a Twitter el perfil oficial del Comandament d'Operacions Conjuntes de la Caserna General australià.





Grans zones de l'arxipèlag que conforma Tonga es troben incomunicades pels danys causats per l'erupció i el tsunami, que va provocar l'alerta durant el cap de setmana del Japó a Xile i d'Alaska a Austràlia. Fins al moment, s'havien confirmat dues banyistes mortes al Perú per l'onatge i danys materials a Nova Zelanda.