Mor Paco Gento, llegenda del Reial Madrid

L'exfutbolista del Reial Madrid, Paco Gento /@wikipedia





Francisco Gento, llegenda del Reial Madrid i l'únic futbolista en la història que compta amb sis Copes d'Europa al seu palmarès personal, ha mort aquest dimarts als 88 anys.







Així ho ha comunicat el mateix club madridista mitjançant un escrit que ha compartit a xarxes socials. "El Reial Madrid CF, el seu president i la seva Junta Directiva lamenten profundament la mort de Francisco Gento, president d'honor del Reial Madrid i una de les més grans llegendes del nostre club i del futbol mundial", explicaven al comunicat. "El Reial Madrid vol expressar el seu condol i el seu afecte i afecte a la seva esposa Mari Luz, als seus fills Francisco i Julio, a les seves nétes Aitana i Candela ia tots els seus familiars, companys i éssers estimats".





"Paco Gento és l'únic jugador de la història del futbol que ha guanyat 6 Copes d'Europa. Va defensar la samarreta del nostre club entre 1953 i 1971, i durant les seves 18 temporades al Reial Madrid va guanyar, a més de les 6 Copes d'Europa, 12 Lligues, 2 Copes d'Espanya, 1 Copa Intercontinental, 1 Petita Copa del Món i 2 Copes Llatines. Al Reial Madrid va jugar 600 partits i va marcar 182 gols. Va ser internacional amb la selecció espanyola en 43 ocasions", expliquen.





"La figura de Paco Gento representa fidelment tots els valors del Reial Madrid, i ha estat i seguirà sent un referent per al madridisme i per al món de l'esport. Els madridistes i tots els aficionats al futbol us recordaran sempre com un dels seus grans mites. Francisco Gento ha mort als 88 anys d'edat. El Reial Madrid fa també extensius els seus condols a tots els socis i aficionats del Reial Madrid", finalitzen.





Futbolistes, clubs, periodistes etc. estan omplint les xarxes socials de missatges per acomiadar el que fos futbolista del Reial Madrid.