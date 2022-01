La NASA troba senyals de vida passada a Mart

Una de les perforacions de Curiosity a Gale @ep





El rover de Mart de la NASA , Curiosity , podria haver trobat els components bàsics per a la vida al Planeta Rojo. .





L'anàlisi de sediments de mitja dotzena de llocs, inclòs un penya-segat, va identificar un antic cicle de carboni. Es creu que les mostres tenen una "base biològica", que s'assemblen a restes fossilitzades de vida microbiana a Austràlia que daten de fa 2.700 milions d'anys.





El carboni té dos isòtops estables, 12 i 13, les quantitats dels quals ens donen una pista sobre el seu origen . "Les mostres extremadament empobrides en carboni 13 són una mica com a mostres d'Austràlia preses de sediments que tenien 2.700 milions d'anys", va dir el professor Christopher House, autor principal de l'estudi de la Universitat Estatal de Pennsilvània als EUA.





"Aquestes mostres van ser causades per l'activitat biològica quan el metà va ser consumit per antigues estores microbianes. Però no necessàriament podem dir això a Mart perquè és un planeta que es pot haver format a partir de materials i processos diferents als de la Terra", sentencia .













A la Terra, indicaria que els microbis del passat van consumir metà produït microbianament. Se sap que el metà, la molècula orgànica més simple, és present a l'atmosfera de Mart.





L'antic Mart podria haver tingut grans columnes de metà alliberades des del subsòl on la producció hauria estat energèticament favorable. Després, el metà alliberat seria consumit per microbis o reaccionaria amb la llum ultraviolada i es dipositaria directament a la superfície.





Curiosity ha estat recorrent el cràter Gale durant més de nou anys, perforant sota la superfície i enviant els resultats a casa. Es creu que el cràter Gale va ser un llac profund de 3.500 milions d'anys que contenia molècules orgàniques complexes que són primeres matèries clau per a la vida tal com la coneixem.





El rover de la NASA, Perseverance, que va aterrar el febrer passat, actualment està perforant el cràter Jezero de Marte, el lloc d'un altre llac antic, a la recerca de signes de vida passada. "Estem sent cautelosos amb la nostra interpretació, que és el millor camí quan s'estudia un altre món", va dir House.





Curiosity encara està recol·lectant i analitzant mostres. Tornarà al lloc on va trobar algunes de les mostres en aproximadament un mes.