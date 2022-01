VÍDEO: Empenyen una dona a les vies del metro de Brussel·les just quan arribava el tren

Una dona va estar a punt de morir quan la van empènyer a les vies davant d'un tren que s'aproximava. El moment impactant va ser capturat per CCTV a l'estació de metro Rogier al Metro de Brussel·les la nit del 14 de gener.





Les imatges mostren un home amb una motxilla mirant ansiosament al voltant de la plataforma plena de gent abans d'acostar-se sigil·losament a la dona i empènyer-la violentament cap a la via.





Tot i això, el conductor del metro va poder frenar just a temps i va evitar atropellar la dona. Un sospitós de 23 anys, que no s'ha identificat, va ser arrestat per intent d'homicidi involuntari després de l'incident.





An Van Hamme, portaveu de l'empresa de transport de Brussel·les STIB, va dir: "El conductor del metro va poder frenar just a temps i així evitar una col·lisió". La dona, de 55 anys, no ha patit ferides greus i va ser portada a l'hospital en estat de xoc.





"El nostre conductor del metro també estava en estat de xoc i també va haver d'anar a l'hospital", afirma Van Hamme. Els mitjans locals expliquen que el sospitós va ser copejat per un passatger indignat i va caure sobre les vies.





Sarah Durant, de la fiscalia de Brussel·les, va dir: "El perpetrador va creuar les vies i després va fugir per una de les sortides de l'estació de metro". "Gràcies a la difusió per part de la policia de les imatges del sospitós, va ser interceptat uns minuts més tard mentre era a l'estació de metro De Brouckere", afirma.





El jutge d'instrucció també ha buscat l'ajuda d'un psiquiatre per avaluar el benestar mental del sospitós. Per no entorpir la investigació, l'oficina del fiscal públic de Brussel·les ha afirmat que no farà més comentaris de moment.