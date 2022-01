L'illa del volcà de Tonga ja no existeix

L' illa del volcà Hunga Tonga-Hunga Haapai , que va registrar una erupció violenta el 15 de gener, amb un gegantí fong de vapor, gas i cendra, ha desaparegut en la seva pràctica totalitat.





Aquesta àrea de terra emergida al mig de Polinèsia , creada per una erupció el desembre de 2005, ja no existeix, com es pot veure en comparar una imatge presa pel satèl·lit Sentinel 2 de la UE el 2 de gener, amb una altra del Sentinel 1 adquirida 12 hores després de la gran erupció, quan el núvol es va dissipar prou per observar la zona des de l'espai.

Ubicada uns 45 quilòmetres al nord-oest de la capital de Tonga, Nuku'alofa, i amb una longitud de 500 metres, l'illa va prendre forma entre dues illes anteriorment formades pel volcà submarí Hunga Tonga després que entrés en erupció el desembre de 2015.





A les noves imatges, només queden vestigis d'aquelles dues illes inicials. L´illa estava formada principalment per l´acumulació de roca magmàtica fragmentada.