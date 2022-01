Asfixia la seva àvia per robar-li i pagar Netflix i Uber Eats

Les mans d'una dona gran /@Pixabay

Una noia de 20 anys del Regne Unit fa mesos que roba als seus familiars, inclosa la seva àvia de 73 anys, per pagar amb aquests diners les subscripcions de Netflix i Amazon, a més de comandes de menjar, informa LancsLive.

En total, la noia ha robat milers de lliures als familiars, fent ús sense permís de la targeta de crèdit de la seva àvia. A més, va intentar empenyorar un anell que la seva mare havia heretat del seu pare, ja mort.

La jove feia comandes massives de menjar, en què va arribar a gastar 500 lliures. En una altra ocasió, va gastar gairebé 3500 lliures a Amazon, Uber Eats i Netflix.







En un moment donat va ser detinguda i se li va posar una ordre d'allunyament amb què no podia acostar-se ni a la seva mare ni a la seva àvia. Però se la va saltar. I, recentment, fins i tot va asfixiar la seva àvia amb un coixí i la va arrossegar per terra tirant-li dels cabells per aconseguir així més diners.





Va ser la mateixa mare qui va denunciar la noia, ja que, segons va declarar, la situació s'havia tornat insostenible. La seva defensa, per altra banda, al·lega que la noia té aquest comportament perquè va viure situacions abusives en el passat.