“El gihadisme. Claus d'un fanatisme global”, un estudi rigorós sobre un dels pitjors problemes actuals

Va semblar que al segle XXI la irracionalitat, i molt principalment la de caràcter religiós, era cosa del passat, però hem pogut comprovar amb sorpresa que no és així i que, a l'ombra d'una del tres “religions del Llibre”, ha sorgit un moviment terrorista basat en una interpretació rigorista i literal del text sagrat que està sent capaç no només d'alterar la vida dels països occidentals, sinó també de molts altres musulmans que són els que pateixen la immensa majoria de les víctimes.









El periodista Eduardo Martín de Pozuelo i el metge i filòsof Eduard Yitzhak s'han proposat explicar aquest fenomen a “ El yihadismo. Claves de un fanatismo global ” (Càtedra) en què parteixen de la base que, contra allò que s'ha dit, “l'islam és la religió de l'espasa, no del pacifisme”. Recorden les diverses col·lectivitats islàmiques: sunnites (85%), xiïtes (15%) i jariyíes (molt minoritària) i subratllen que, si bé el gihadisme, està molt lligat a la primera, es detecten així mateix adherències a la segona.







Per a l'univers musulmà el món està dividit en Dar a l'islam (casa de l'islam o de la pau) i Dar al Harf (casa de la guerra) encara que també existeix Dar a l'Hudna (casa de la treva) quan es produeix un parèntesi sense agressions , una cosa que és sempre temporal i insegura i es pot trencar en qualsevol moment “sota la premissa que no és lícit acordar una cosa duradora amb un infidel”. En tot cas la interpretació de la tradició musulmana que fa el gihadisme impossibilita la convivència amb la resta del món i, encara que hi ha dues formes de catequitzar als infidels, la dawwa o predicació missionera, i la gihad, es prefereix aquesta última perquè és molt més efectiva.





El plantejament del gihadisme (que s'assenta sobre tres pilars: fe, destí escrit i paciència santa) és “senzill conceptualment, característica on resideix part del seu èxit i de la seva capacitat de penetració”. “La idea central es pot resumir en la certesa que l'islam ha de governar tota la terra, ja que aquesta pertany als musulmans” i “per arribar a aquesta elevada meta cal obligat -no pel desig de matar, sinó perquè no n'hi ha més remei- prendre el camí ràpid i directe de la guerra”. La conseqüència és que “la condició de víctima forma part del destí programat (i) si a aquesta condició s'hi afegeix que la del victimari també està escrita, la resultant és la irresponsabilitat de l'autor de la mort”.





Com a “a l'islamisme no hi ha separació entre religió i política, ni la possibilitat filosòfica o teològica de plantejar-ho”, el gihadisme rebutja el nacionalisme, el tribalisme i fins i tot les lleis laiques, per la qual cosa ha fomentat la creació als països occidentals de “No go zones” a “barrades d'alta densitat de població musulmana declarades pels islamistes del sector subjectes a la sharia i lliures de les lleis del país amfitrió”, amb coaccions que s'exerceixen amb aquesta finalitat sobre els mateixos conveïns. Més encara, “apel·la a l'Alcorà per declarar enemics als líders dels països (musulmans) més tolerants sota la premissa que iode aquells que no combreguin amb els seus plantejaments són còmplices d'apostasia”.





També tracten els autors de la utilització en les accions de nens i de la complicitat de les dones musulmanes. "El gihadisme condueix cap a un adoctrinament rigorós, controlat per homes, que té invariablement per resultat una dona convençuda que a l'escala humana ha nascut en un esglaó inferior al de l'home".





L'estudi culmina amb una anàlisi dels diferents corrents ideològics sorgits al voltant de la Mediterrània: el kemalisme turc, el panarabisme baasista o comunista i el gihadisme modern, el pensador principal del qual va ser Al Banna i del qual és expressió el moviment dels Germans musulmans que tenen com a objectiu és “establir un únic estat que uneixi els musulmans de tot el món sota la llei islàmica”.





Martín de Pozuelo i Yitzahak, que desmenteixen l'arrel islàmica de Jerusalem (“la història i l'arqueologia mostren que l'any 621, quan el viatge nocturn del Profeta, no hi havia musulmans, ni existia una sola mesquita a la ciutat”), conclouen dient que “el missatge gihadista troba una promesa de vida eterna en felicitat amb què no pot competir cap ideologia laica terrenal”.