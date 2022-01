La conservadora Roberta Metsola es converteix en la nova presidenta de l'Eurocambra

Roberta Metsola @ep





El ple del Parlament Europeu ha elegit aquest dimarts la conservadora maltesa Roberta Metsola com a nova presidenta de la institució per a la resta de legislatura, dos anys i mig, després que el Partit Popular Europeu aconseguís el suport per a la seva candidata dels Socialistes i Demòcrates (S&D) i dels Liberals europeus (RE).





Metsola ha guanyat la primera volta de la votació celebrada a Estrasburg (França) i s'ha imposat així a dues dones més, la candidata de l'Esquerra Europea, l'espanyola d'IU Sira Rego , i l'exministra sueca Alice Bah Kuhnke , candidata dels Verds europeus.





La 'popular' maltesa ha aconseguit una còmoda majoria de 458 vots a favor del total de 616 vàlids a la ronda secreta de votació, mentre que Kuhnke ha sumat 101 suports i Sira Rego 57, segons ha anunciat el vicepresident de l'Eurocambra a càrrec de la votació, el socialista portuguès Pedro Silva Pereira.





L'únic candidat masculí, el polonès Kosma Zlotowski dels Conservadors i Reformistes Europeus (ECR), va decidir finalment retirar la seva candidatura abans de la ronda de votacions, fet que va afavorir el suport del grup a la candidata popular.





Metsola, que aquest mateix dimarts compleix 43 anys, es converteix així en la primera dona en vint anys que és nomenada presidenta del Parlament Europeu --només ho van aconseguir abans les franceses Simone Veil i Nicole Fontaine-- i també en la persona més jove a ocupar el càrrec.





La recent estrenada presidenta ha recollit el testimoni de David Sassoli , que va morir el 11 de gener passat. L'expresident del Parlament Europeu va estar ingressat des del 26 de desembre per una complicació greu a causa d'una disfunció del sistema immunològic