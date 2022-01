Hong Kong sacrificarà milers de hàmsters després de detectar que s'han contagiat de Covid-19

Hàmster @unsplash





Hong Kong va ordenar el lliurament de milers de hàmsters per a la seva "eliminació" després que es van trobar rastres de Covid-19 a 11 animals en una botiga de mascotes. L'ordre inclou el lliurament de mascotes que es van comprar dies abans de Nadal, amb una advertència de no “besar-les ni abandonar-les al carrer”, segons informa The Guardian.





Les autoritats van anunciar dimarts que es van detectar rastres del virus en 11 de 178 hàmsters, conills i xinxilles examinats a la botiga de mascotes Little Boss mentre investigaven el primer diagnòstic de variant Delta no rastrejable a la ciutat en més de tres mesos. L'afectat és un empleat de la botiga de 23 anys.





També es va confirmar que dos empleats més tenien s'havien contagiat, inclòs un que neteja les gàbies dels animals i manipula els hàmsters.





En resposta, les autoritats han ordenat la suspensió immediata de les vendes de hàmsters i la importació de tots els rosegadors. S'han de lliurar uns 2.000 hàmsters, tots els comprats des del 22 de desembre, han informat els mitjans locals, i els propietaris han d'assistir a un centre mèdic per fer-se la prova del Covid-19.





La secretària de salut de Hong Kong, Sophia Chan, va admetre que no hi havia evidència que els animals domèstics puguin transmetre la malaltia als humans, però les autoritats han actuat amb precaució.