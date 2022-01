Rússia traslladarà avions de combat i diverses bateries de sistemes antimíssils a la frontera amb la UE

El president de Bielorússia, Alekandr Lukashennko @ep





El Govern de rus ha anunciat aquest dimarts que traslladarà properament a Bielorússia, país que fa de frontera entre la UE i Rússia , diversos avions de combat i bateries del sistema antimíssils S-300 i Pantsir-S1 per "comprovar el funcionament" del sistema de defensa antiaèria dels dos països.





El viceministre de Defensa rus, Alexander Fomin , ha indicat que en total es traslladaran a territori bielorús 12 avions Su-35, dues bateries del sistema S-300 i una del Pantsir-S1” en el marc d'una inspecció que busca comprovar el funcionament del Sistema Unificat de Defensa Antiaèria de l'Estat de la Unió (de Bielorússia i Rússia)".





Així, ha detallat que aquest procés dʻinspecció constarà de dues fases i conclourà el 20 de febrer. A la primera etapa, que s'estendrà fins al 9 de febrer, Moscou i Minsk planegen reubicar les seves forces i formar grups de tropes en determinades àrees per prendre sota custòdia instal·lacions civils i militars i protegir la frontera aèria.





Fomin ha recalcat que durant aquesta etapa hi haurà a més exercicis tàctics, alhora que ha posat èmfasi que el nombre d'efectius i sistemes implicats en les maniobres no superaran els límits recollits pel Document de Viena de 2011 sobre Mesures Destinades a Fomentar la Confiança i la Seguretat.





" Podria donar-se el cas que les forces i els recursos del Grup regional resultin insuficients per garantir la seguretat de l'Estat de la Unió, per la qual cosa hem d'estar preparats per reforçar-ho ", ha dit.





"Amb la part bielorussa hem arribat a l'entesa que caldrà fer servir totes les capacitats militars de l'Estat (de la Unió) per a la defensa conjunta", ha conclòs, tal com ha recollit l'agència russa de notícies Sputnik.





Les paraules de Fomin han arribat un dia després que el president de Bielorússia, Alexander Lukaixenko, assegurés que l'Exèrcit del país durà a terme al febrer maniobres conjuntes amb Rússia a les fronteres oest i sud del país, al mig de les tensions dels darrers mesos.





"Seran unes maniobres normals centrades en un cert pla d'oposició a aquestes forces a l'oest (on es troben els estats Bàltics i Polònia) i el sud (on és la frontera amb Ucraïna)", va dir.





El president rus, Vladimir Putin, va anunciar a finals de desembre que Moscou i Minsk portaran a terme exercicis militars conjunts al febrer o març del 2022, una decisió presa després de la reunió que ha mantingut amb Lukaixenko a Sant Petersburg. "Ho farem a principis del nou any, els militars ja acordaran si seran al febrer o al març", ha indicat.





Brussel·les ha acusat Bielorússia d'orquestrar una "agressió híbrida" contra els països del bloc com a represàlia per les sancions imposades per la repressió de les protestes contra el triomf de Lukaixenko a les eleccions del 2020 i per l'aterratge forçós d'un avió de Ryanair a Minsk que cobria el trajecte Atenes-Vilna per aturar el periodista opositor Roman Protasevich.