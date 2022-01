Tots els detalls sobre l'acord de divorci entre Antonio David Flores i Olga Moreno

Olga Moreno i Antonio David Flores @ep





La confirmació de la relació d' Antonio David Flores i Marta Riesco va suposar un autèntic gerro d'aigua freda per a Olga Moreno , que malgrat la seva separació matrimonial el mes d'octubre passat -tot i que Rocío Flores ha deixat entreveure que la ruptura es va produir bastant abans de que es filtrés als mitjans de comunicació - encara guardava 'l'esperança' de reconduir les coses amb el pare de la filla Lola.





Tot i això, l'excol·laborador ha passat pàgina i, una vegada 'enxampat' per Lecturas sortint de la casa de la reportera, va emetre un comunicat al seu canal de YouTube confimant que està començant una història amb Marta Riesco. Dies després, i demostrant que no està amagat com se li ha atribuït després de les declaracions públiques tant de la seva nòvia actual, com de la seva exdona i de la seva filla Rocío a 'El programa d'Ana Rosa', Antonio David decidia donar la cara davant dels nostres micròfons dissabte passat i defensar el seu dret a intentar refer la seva vida i ser feliç amb la reportera perquè fa mesos que es va separar d'Olga, per a la qual només té bones paraules.





Un dia després l'exmatrimoni es retrobava al domicili conjugal, on en aquests moments romanen tots dos, perfilant el següent pas que faran abans que, presumiblement, l'ex de Rocío Carrasco es desplaci a Madrid per retrobar-se amb Marta Riesco i gaudir del seu amor sense amagar-se.





I quin és aquest pas? Doncs la redacció d'un document previ al divorci, com ha revelat Marisa Martín Blázquez a 'El programa de Ana Rosa'. Segons ha explicat la periodista, el contenciós serà de mutu acord i no hi haurà cap problema, ja que Olga no vol que els infants de la casa es vegin afectats per la situació.





La guanyadora de ' Supervivientes ' serà qui es quedi amb la custòdia de la filla en comú de l'exparella, Lola, de 8 anys, i presumiblement David Flores - fill de Rocío Carrasco - també es quedarà a viure amb Olga al domicili familiar, ja que la seva relació amb el jove és molt estreta. A més, la col·laboradora ha assenyalat que Antonio David podrà veure quan vulgui els seus fills, ja que la guanyadora de 'Supervivientes' li donarà total flexibilitat quant a dies i horaris.





Però no és tot de color rosa per a l'exguardia civil, ja que, com ha revelat Marisa Martín Blázquez, Olga exigeix alguna cosa per signar el divorci: que Antonio David li garanteixi que ella quedarà fora del judici per presumpte delicte d'insolvència punible que aviat l'enfrontarà amb Rocío Carrasco -en què la sevillana està acusada de cooperadora necessària- i li ha demanat al seu exmarit que si finalment el procés tira endavant sigui ell qui es faci càrrec de la sanció administrativa que poguessin imposar-li de ser condemnada, eximint-la de qualsevol responsabilitat pel que fa a aquest tema.