L'alcalde de Martorell celebra el seu aniversari confinat per Covid-19

L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa , celebrava fa un any, en situació d'epidèmia, el seu aniversari. Aquest 2022, tal com ell mateix explica a les seves xarxes socials, ha tornat a passar el 17 de gener confinat perquè fa una setmana va donar positiu a Covid-1 9 .





L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa /@xavifono







"Avui fa un any vaig celebrar el meu primer aniversari en una epidèmia i vaig desitjar que fos l'únic", escrivia aquest dilluns al compte de Facebook. "Bé, com veuen, aquest any serà el segon que he de celebrar encara en situació epidèmica i, a sobre d'això, tancat a casa acabant la meva quarantena positiva ara fa una setmana" .







"Com l'any passat, avui vaig bufar les espelmes a la meva família, a casa amb la meva dona i filles, amb limitacions positives, però ens esforcem tan bé com sigui possible. Tinc la sort de tenir una gran família que sempre se les arregla per emocionar-me", escrivia.







LA PANDÈMIA A MARTORELL





Després d'agrair les felicitacions rebudes, Fonollosa va voler compartir amb els ciutadans la situació que travessa actualment Martorell pel que fa a la pandèmia.







"Respecte a les dades específiques de l'epidèmia, hi ha 14 persones fora de Martorell i 3 de Martorell positives de coronavirus ingressades a l'Hospital Sant Joan de Dèu. A l'Hospital Sagrat Cor hi ha 2 persones de Martorell i 1 de fora de Martorell ingressades amb positiu de coronavirus. I tenim 1.338 veïns positius de Martorell confinats a casa seva", relatava.







"La taxa de reproducció del virus a Martorell va tornar a pujar a 1.40 i el risc d'infecció és molt alt. La taxa de reproducció del virus continua sent molt alta, per sobre d'1, fet que significa que els contagis continuaran augmentant en els propers dies. Avui ens toca plorar 1 mort pel virus d'una persona a l'Hospital Sant Joan de Deu. A la seva família i amics els vull transmetre el meu sentit condol”.





Pel que fa als tests de diagnòstic, l'alcalde deia: "Molts ens heu dit que no hi havia proves d'antígens a les farmàcies de Martorell. Efectivament, ens han confirmat que aquest cap de setmana s'han esgotat degut a la regulació de preus i a la alta demanda que han generat El retorn a classes i la possibilitat de notificar una llicència laboral a través d'aquesta prova d'autodiagnòstic han mantingut les proves en gran demanda. ".







Finalment, afegia: "Seguim en guàrdia perquè el virus no deixa de créixer i aprofita per seguir endavant quan ens relaxem. Aquesta darrera setmana a Catalunya hi ha hagut 200.000 contagis, una infecció cada 3 segons. Número rècord. El regidor Argimon va dir que el virus comença a mostrar una desacceleració, encara que encara no hàgim arribat al pic d'aquest 6a onada. Per això hem d'actuar amb responsabilitat i respecte cap al virus" ha afirmat Fonollosa.