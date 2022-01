L'Observatori de Riscos per a Empreses a Espanya coneix quines són les amenaces per a les empreses aquest 2022

L' Institut Cerdà ha presentat aquest dimarts a Casa Seat a Barcelona, el primer Observatori de Riscos per a Empreses a Espanya. En aquesta primera edició, l'Observatori de Riscos de l'Institut Cerdà identifica per al 2022, 31 riscos que agrupa en 5 àmbits: econòmic, institucional, mediambiental, social i tecnològic.







Aquest acte l'ha presidit el Conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent i ha comptat amb la presència de Carles Cabrera , director general de l'Institut Cerdà, que va presentar l'informe, de Rubén Ruiz, director general d'Aigües de Barcelona , Juan Francisco González, director d'operacions centralitzades de Banc Sabadell i de Sara de las Heras , Chief Risk Officier de Seat, que van participar a la taula rodona sobre els riscos que més preocupen les empreses, moderada per Elisabet Viladomiu, directora de Riscos, Crisi i resiliència de l'Institut Cerdà.





Carlos Cabrera: "Si es posa en dubte que la col·laboració publico-privada és fonamental, serà difícil abordar aquests reptes"





L'Observatori de riscos és una aportació del Servei de Suport a la gestió de Crisi i Resiliència (SSgC) de l'Institut Cerdà, iniciativa en què participen, des de fa més de 10 anys, nou grans empreses espanyoles . Amb aquesta iniciativa l'Institut Cerdà busca ajudar les empreses a estar més ben preparades per gestionar crisis, aportant nou coneixement, propiciant l'intercanvi d'experiència i lliçons apreses, contribuint al desenvolupament de les pròpies capacitats i promovent un marc estable i permanent de col·laboració, contribuint, en definitiva, a l'avenç de la seva cultura de resiliència.





A la presentació Carlos Cabrera , director general de l'institut, ha advertit que "la col·laboració publicoprivada serà un element absolutament crític per abordar" aquests riscos. Afegint a més que "Si es posa en dubte que la col·laboració publicoprivada que és fonamental, serà difícil abordar aquests reptes".







Per això, analitza el context des d'una perspectiva mundial ajustant els riscos a l'àmbit espanyol, i identifica els impactes que aquests riscos poden tenir per a les empreses, especialment en el camp de les inversions, organització i persones, reputació, operacions, cadena de subministrament, instal·lacions i competitivitat".





Roger Torrent: "Cal que treballem de forma concertada el sector públic i el sector privat i consensuar receptes davant dels reptes a què ens enfrontem"







El conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha subratllat en la seva intervenció "la necessitat de fer anàlisis prèvies" sobre els riscos econòmics no només al sector privat, sinó "en l'àmbit de la presa de decisions a les institucions". I ha assegurat que “cal que treballem de forma concertada el sector públic i el sector privat i consensuar receptes davant dels reptes a què ens enfrontem”.





El principal objectiu de l'Observatori és convertir-se en una eina útil i de reflexió per a la presa de decisions de les empreses, aportant una visió externa focalitzada en el context del nostre país, que ajudi a complementar els seus propis mapes i estratègies de gestió de riscos. alhora que propiciï espais compartits entre empreses per a l'intercanvi d'informació i debat, en un camp d'enorme sensibilitat com és la detecció de riscos, com a primer pas per a la seva prevenció i gestió.





Salvador Alemany: "No sabem com seran les crisis del futur però si podem saber els riscos que suposen una amenaça aquest 2022"







Segons Salvador Alemany, president de la fundació privada Institut Cerdà, “no sabem com seran les crisis que viurem en el futur, que reptes afrontarem demà, però el que sí que podem saber són aquests riscos que ja, el 2022, suposen una amenaça per al nostre entorn i per a les nostres organitzacions . Tenim davant nostre l'oportunitat, no només de preparar-nos, sinó d'anticipar-nos a les properes crisis i l'Observatori pretén ser un instrument per fer-ho, atès que posa sobre la taula una reflexió àmplia sobre el context a Espanya i sobre aquests factors que propicien els riscos per al sector empresarial. Pretenem ajudar les empreses a iniciar els seus propis processos, si és que ja no ho fan, d'anàlisi, minimització i prevenció del risc ”.









Rubén Ruiz: "El Canvi Climàtic és una realitat i davant aquest repte complex és essencial la col·laboració publico-privada"





A la Taula Rodona, Rubén Ruiz , director general d'Aigües de Barcelona va afirmar que "el canvi climàtic, més que un risc és una realitat. El risc és no fer el que hem de fer. Per a actuar davant realitats i riscos complexos és essencial la col·laboració públic- privada .Nosaltres hem abordat aquest problema aportant solucions per a un dels 27 projectes que la Generalitat ha presentat per als fons Next Generation. Per què aquest canvi climàtic té afecta a l'emergència hídrica, ja que el 2021 va ser "l'any més sec" de Barcelona, amb un 50% menys d'aigua que la mitjana".





En aquest sentit va afegir Ruiz " com a companyia, impulsem una atenció inclusiva i diversa. Per això, oferim atenció en xinès mandarí, urdú, àrab i anglès així com llengua de signes. En aquest mateix sentit, també oferim la factura en braille".

En paraules de Sara de las Heras , responsable de Riscos de Seat , el principal mal de cap és la crisi dels semiconductors que afecta el seu sector i en aquest sentit va afirmar: “hem hagut de readaptar la nostra producció. Tot i les grans dificultats , el 2021 hem aconseguit superar la producció del 2020 en un 10% i encara que som optimistes per aquest 2022”.







Juan Francisco González , director d'Operacions Centralitzades de Banc Sabadell, ha expressat preocupació per la ciberdelinqüència i el “risc de no transformar-se” o “no adaptar-se a la velocitat que estan exigint els clients al sector bancari”, a través de la intel·ligència artificial o el blockchain. Finalment ha afirmat contundent: "Avui cada tres segons es produeix un ciberatac".





L'OBJECTIU PRINCIPAL DE L'OBSERVATORI ÉS CONVERTIR-SE EN UNA EINA ÚTIL





Dels 31 riscos identificats, l'Institut Cerdà destaca al seu informe 10 riscos de més rellevància, en funció de tres criteris fonamentals de risc: la singularitat, la necessitat urgent d'actuar amb una visió de planificació a curt, mitjà i llarg termini i la previsió d'acceleració d'aquells riscos que ja evolucionen d'anys anteriors .





1.- En l' àmbit econòmic , l'Observatori de Riscos destaca que les empreses s'enfrontaran a una complexitat més gran de les operacions derivada d'una major recurrència de les disrupcions a les cadenes de subministrament i distribució, i d'una creixent inestabilitat i volatilitat dels agents que les conformen.





2.- Quant a l' àmbit institucional , Espanya, instada per la Unió Europea i els fons Next Generation EU, afrontarà aquest 2022 reformes estructurals que requeriran un esforç de planificació a mitjà i llarg termini per modernitzar el marc normatiu laboral, assegurar la sostenibilitat de les finances públiques o modernitzar-ne les infraestructures energètiques i digitals. Aquestes transformacions requeriran aconseguir consensos i acords, imprescindibles en un marc institucional marcat en els darrers anys per la seva fragmentació i per la seva visió a curt termini.





3.- Els riscos vinculats als efectes del canvi climàtic rauen a Espanya en la necessitat d'accelerar la planificació i execució de noves inversions per part de les empreses, i en la imprescindible coordinació i col·laboració entre el sector públic i el sector privat per incorporar-hi les mesures d'adaptació i mitigació corresponents.





4.- En l' àmbit social , la cohesió social, la reducció de les desigualtats i la necessitat d'oferir oportunitats a la persona, com a individu, i als diferents segments socials en conjunt han passat a ser riscos que afecten totes les empreses. Aquests riscos socials poden fer malbé l'estabilitat política del país, comprometre el creixement econòmic i, en definitiva, la competitivitat empresarial tan necessària pel procés de recuperació i transformació.







5.- Quant a l' àmbit tecnològic , la ciberseguretat -i de manera particular l'increment i la sofisticació dels ciberatacs- continuarà sent el 2022 una de les principals preocupacions de les empreses espanyoles. Igualment, la no adaptació al progrés tecnològic constitueix en aquest sentit un risc en els propers anys per a les empreses, que hauran de trobar l'equilibri entre inversió i adaptació tecnològica, afrontar la incertesa reguladora i la capacitació i el reciclatge professional de les persones de les seves respectives organitzacions.

















Finalment, el 2022 s'accentuaran els riscos vinculats als fenòmens meteorològics extrems, a la sofisticació dels ciberatacs, a la manca de cohesió social i territorial oa la proliferació d'informació falsa o malintencionada.





