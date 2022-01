El Govern demana una comissió d'investigació pels atemptats del 17A i esquiva la polèmica dels sous del Parlament

Ofrenes a la Rambla per l'atemptat del 17 d'agost @ep





La Generalitat , a proposta de la Conselleria de Justícia , ha instat aquest dimecres el Govern a obrir una comissió d' investigació al Congrés sobre els atemptats del 17 i 18 d' agost del 2017 a Barcelona i Cambrils després de les declaracions de l' excomissari José Manuel Villarejo , en què apuntava a una presumpta vinculació entre CNI, l'imant de Ripoll (Girona) i els atemptats.





Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja , en roda de premsa posterior al Consell Executiu, on també ha demanat al president del Govern, Pedro Sánchez , que informi el de la Generalitat, Pere Aragonès , sobre les actuacions de recerca que es iniciïn sobre això en el marc de les reunions bilaterals per "aclarir la veracitat o no" de les paraules de l'excomissari.













També exigeixen al Govern la modificació de la Llei de secrets oficials, el tràmit de la qual "no es pot demorar més" , per reduir els terminis de durada d'una matèria com a secreta o reservada i que reconegui la facultat del Congrés, del Senat i dels tribunals de tenir accés a la informació que considerin necessària reclamar.





"El Govern hauria de ser el primer interessat a donar totes les explicacions oportunes i a voler aclarir aquestes acusacions tan greus per fer desaparèixer qualsevol sospita i ombra de dubte sobre quin va ser el seu paper en aquests fets", ha destacat Plaja.





Tot i això, i després de reprovar les declaracions de Villarejo, ha advertit que no es pot perdre de vista "el poc valor i la falta de credibilitat" que li atorguen.





També ha argumentat la necessitat que s'obri una comissió d'investigació al Congrés tenint en compte que alguns dels responsables de l'Estat el 2017 no van comparèixer a la comissió d'investigació que sí que es va fer al Parlament.





Després que el gabinet jurídic de la Generalitat estudiés el recorregut que podien tenir la seva actuació sobre les declaracions de Villarejo, Plaja ha explicat que finalment han considerat "més útil i eficient" aprovar l'actual acord al Consell Executiu pel qual es demana la investigació al Congrés.





EL GOVERN NO INVESTIGARÀ ELS SOUS FANTASMA DEL PARLAMENT





Per contra, ha desestimat que el Govern investigarà la polèmica del règim especial que permet a funcionaris del Parlament continuar cobrant malgrat no treballar, anomenat 'llicència d'edat', per "respecte a la separació de poders".





Plaja ha afirmat que no correspon al Govern valorar temes que se circumscriuen a l'àmbit parlamentari i que la Cambra catalana ja està prenent les mesures oportunes.





Ha defensat que totes les institucions públiques "han de ser exemple de bones pràctiques" i ha assegurat que el Govern treballa en aquest sentit, però que aquesta polèmica afecta únicament el Parlament.