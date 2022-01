CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Tiramisú /@EP





Com sabem que sou una mica llamineres i llaminers, avui us portem una proposta que des de la redacció de Catalunyapress pensem que us agradarà. Aquest dimarts s'ha presentat una nova edició de la Mostra Internacional de Pastisseria 'Pastry Sense' que es durà a terme aquest cap de setmana a la població de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).





La fira es tracta d'un esdeveniment relacionat amb la gastronomia, en concret amb el món de les postres, i té per objectiu traslladar l'ofici de la pastisseria a la ciutadania -mitjançant classes magistrals o sessions de cuina en directe- perquè tothom la pugui practicar. Entre els xefs que es donaran cita a Sant Vicenç hi haurà Ester Roelas, Francisco Broccolo o Iván Pascual.

A més, per tercer any consecutiu, la Mostra finalitzarà amb el lliurament dels premis Fava de Cacau a les 50 millors pastisseries de Catalunya.







