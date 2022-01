La Plataforma de Majors i Pensionistes demana al Govern que acabi amb l'exclusió financera que pateixen

Pensionistes @ep





La Plataforma de Majors i Pensionistes (PMP) , amb 15.079 associacions i més de 5.746.000 afiliats, ha instat el Govern a regular "de manera immediata" un marc legislatiu que ajudi a "acabar amb l'exclusió financera" que pateixen els més de deu milions de persones grans i pensionistes a Espanya.





La plataforma acabada de constituir --que fa seves les reivindicacions de la iniciativa de Carlos San Juan, l'home de 78 anys que està recollint firmes a la plataforma Change.org--, denuncia que "el tancament de milers de sucursals bancàries que s'està produint des de fa anys ha suposat serioses dificultats per a aquest col·lectiu pel que fa a la utilització dels caixers automàtics i a les comunicacions en línia”.





Aquesta situació, segons necessiten, ha fet que la majoria de les operacions bancàries siguin per Internet, cosa que ha ocasionat "un greu dany" a aquestes persones ja que moltes no saben manejar les noves tecnologies.





"Moltes, fins i tot, no tenen ningú que els pugui ajudar en aquest sentit. No es pot permetre aquesta situació", ha declarat el president de la PMP, Ángel Rodríguez Castedo.

A parer seu, "tot això fa que s'intensifiqui no només l'exclusió financera de la gent gran, sinó també, i, sobretot, la sensació personal de sentir-se abandonats, humiliats, inútils". "Això es diu maltractament, edadisme", ha asseverat.





En concret, explica que, per a qualsevol usuari no nadiu digital, “de vegades resulta difícil acordar-se, per exemple, de les claus per acceptar una operació, costa trobar la pestanya adequada, incloure bé les dades, encertar quan la tecnologia es queda detinguda o t'envia un missatge en un llenguatge desconegut".





També afegeix que "no tothom té un ordinador, té algú que el pugui ajudar, o no sempre és fiable lliurar les dades personals a qualsevol perquè et presti una ajuda".





Segons detalla, el muntant anual del pagament de pensions de la Seguretat Social és de 170.000 milions d'euros i, pràcticament, tot s'ingressa en els comptes bancaris que la gent gran té a les entitats financeres, essent, per tant, “les seves millors i més fidels clients”.





Per això la PMP s'"estranya" davant el fet que "els seus drets no siguin reconeguts ni se'ls dispensi el respecte que mereixen". "És un clar exemple de vulneració dels drets dels consumidors de més edat", ha dit.





Per això, la plataforma considera necessari el disseny i l'aprovació de marcs normatius que protegeixin els drets de la gent gran respecte a l'accés als serveis bancaris.