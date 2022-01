Les obres del tramvia de la Diagonal s'encareixen per la pujada de preus de les primeres matèries

Tram, arxiu /@EP





Un dels lots de les obres per a la unió del tramvia per l'avinguda Diagonal de Barcelona s'ha encarit 4,2 milions d'euros per l'augment de preu de l'acer, el coure i l'alumini.





La Comissió d'Ecologia i Urbanisme de Barcelona d'aquest dimarts ha aprovat una addenda al conveni de col·laboració subscrit amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per afegir el canvi a l'import del lot 7, que preveu la presa corrent del tramvia a través d'un tercer carril.





En el seu moment només es va presentar un licitador, que va licitar a l'alça i no es va adjudicar, de manera que es van revisar els preus de les matèries primeres previstes al contracte i es va acceptar un nou import en constatar la seva pujada, segons ha explicat el Govern municipal.