Més de 2,5 milions de joves estan en exclusió social a Espanya, segons Càritas

Joves /@EP





Un total de 2,7 milions de joves entre 16 i 34 anys a Espanya estan afectats per processos d'exclusió social "intensa i multidimensional" que els impedeix realitzar projectes de vida per transitar cap a la vida adulta, i 650.000 s'hi van sumar situació el 2021, durant el segon any de pandèmia, segons un informe de Càritas i la Fundació Foessa, presentat aquest dimarts.





El document, titulat Evolució de la cohesió social i conseqüències de la Covid-19 a Espanya, revela que ser jove és un altre dels factors d'exclusió que ha tret a la llum la crisi sanitària de la Covid-19.





En concret, assenyala que dels 650.000 joves que s'han sumat a aquesta situació d'exclusió social l'any passat, la majoria estan en exclusió "severa". Així, del total de 2,7 milions de joves en aquesta situació, 1,4 milions es troben en exclusió severa.





ATUR I DESCONNEXIÓ DIGITAL





D'altra banda, segons l'estudi, s'ha duplicat el nombre de llars amb tots els seus membres a l'atur o on el principal sustentador de la família ha estat tres mesos o més en atur o ha passat per tres contractes o empreses diferents l'últim any. El nombre total de llars en aquesta situació ha arribat als 2 milions el 2021, el doble que el 2018.





Càritas i FOESSA també adverteixen que la pandèmia ha destapat un nou factor d'exclusió social: la desconnexió digital. En aquest sentit, l'informe posa de manifest que 1,8 milions de llars (gairebé la meitat de les que estan en exclusió social) pateixen l'apagada digital, cosa que significa que viuen la bretxa digital de manera quotidiana.





A més, de les dades es desprèn que la crisi de la Covid-19 ha augmentat la bretxa de gènere ja que l'exclusió social ha crescut més del doble a les llars la sustentadora principal de les quals és una dona.