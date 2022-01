Plaja afirma que el Govern està treballant per oferir noves ajudes al sector de l'oci nocturn

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja /@EP







La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha confirmat aquest dimarts a instàncies d'una pregunta de Catalunyapress que s'està treballant per oferir ajudes a les empreses que es dediquen a l'oci nocturn, les quals estan actualment tancades a causa de les restriccions per contenir la variant òmicron.





Plaja ha reconegut que aquest és el sector "més afectat" per les mesures 'anticovid' i ha puntualitzat que tant la Conselleria d'Empresa i Treball com la d'Economia estan col·laborant per tirar endavant unes noves ajudes amb la intenció de pal·liar les pèrdues econòmiques derivades del tancament.









D'altra banda, Catalunyapress també ha qüestionat el pla de la Generalitat per descongestionar l' atenció primària catalana, que s'està veient saturada i sobrepassada per la sisena onada de la pandèmia, i com ajudar les persones grans a millorar-ne l'accés. Plaja ha afirmat que Salut està "intent minimitzar" l'impacte de la covid-19 als CAP, encara que no ha concretat cap tasca a seguir per a la gent gran.