Jesús Maria Sánchez, nou degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona

El nou degà, Jesús Maria Sánchez /@EP







El vicedegà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), Jesús Maria Sánchez, ha estat nomenat nou degà en substitució de Maria Eugènia Gay, després que aquesta hagi comunicat la renúncia al càrrec per afrontar una nova etapa com a delegada del govern espanyol a Catalunya.





El nou degà exercirà la funció fins al final del mandat present, l'estiu del 2025. La Junta de Govern de l'ICAB ha designat, a més, per unanimitat Susana Ferrer com a vicedegana i Carles Garcia com a oïdor de comptes. Joaquim de Miquel continuarà com a secretari de la Junta i bibliotecsari i Yvonne Pavía seguirà com a tresorera. La Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia (CRAJ) recau en mans de la diputada Paz Vallés.