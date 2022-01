El Parlament debatrà reparar la memòria històrica de les "bruixes" catalanes

Parlament, arxiu /@EP





El Parlament debatrà una proposta de resolució presentada conjuntament per ERC, JxCat, la CUP i els comuns per "reparar la memòria històrica" de les dones "injustament condemnades, executades i reprimides" per "bruixeria".





El text de la resolució també emplaça el Govern que impulsi "estudis acadèmics amb perspectiva de gènere sobre la caça de bruixes i les seves causes, incorporant aquest fet al currículum acadèmic".





La resolució, que reconeix aquestes dones com a víctimes d'una "persecució misògina", es votarà al ple de la setmana que ve, que començarà el dimarts 25 a les 16.00 i en què també es debatran tres decrets del Govern i es realitzarà la sessió habitual de control a l'executiu català.





Si prospera, el text també emplaçarà els ajuntaments catalans que revisin el nom dels seus carrers per incorporar "els noms de les dones condemnades per bruixeria al seu municipi, com a exercici de reparació històrica i de feminització dels noms dels carrers".





A l'exposició de motius, la resolució indica que Catalunya "és un dels llocs d'Europa on més dones van ser acusades de bruixeria", i trasllada el seu suport a la campanya "No eren bruixes, eren dones", impulsada per la revista Sàpiens.