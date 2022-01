L'home més vell del món vivia a Espanya i ha mort aquest dimarts

Saturní de la Font al centre de la imatge /@EP







El lleonès Saturnino de la Fuente, que el proper 12 de febrer compliria 113 anys i estava considerat l'home més vell del món des del setembre del 2021, ha mort aquest dimarts al seu domicili de l'avinguda Fleming de la capital lleonesa, segons han informat fonts familiars.





La mort li ha sobrevingut "cap a les onze del matí, poc després d'esmorzar, quan ha començat a respirar fort i en uns segons s'ha apagat com una espelma", ha detallat el gendre, Bernardo Marcos.





De la Fuente havia rebut el 10 de setembre de 2021, als seus 112 anys i 211 dies, el reconeixement del Guinness World Records com l'home més vell del món, després que el porto-riqueny Emilio Flores morís uns dies abans amb la seva mateixa edat.





TOTA UNA VIDA PLENA DE FITES HISTÒRIQUES





Saturnino de la Fuente va néixer durant el regnat d'Alfons XIII, va viure la dictadura de Primo de Rivera, va conèixer la II República i va patir la Guerra Civil. No va combatre a la guerra perquè no donava la talla, però sí que es va intervenir la seva fàbrica de calçat, que es va utilitzar per fabricar botes per a l'exèrcit nacional.





Amb vuit fills, tres ja morts, l'última el 2020 durant la segona pandèmia, Saturnino de la Fuente va sobreviure a la grip espanyola del 1918. Va ser a més el primer home a vacunar-se contra el coronavirus a la província de Lleó. En la seva llarga vida, en què ha vist néixer catorze néts i vint-i-dos besnéts, ha burlat la mort diverses vegades.





La més greu va passar el 1937 quan Saturnino es va salvar de morir sota la runa que va deixar l'accident d'un avió de la Legió Còndor al carrer La Rúa de León.





Sabater de professió, Pepino, com era conegut pels seus amics, va començar a treballar amb tretze anys en una fàbrica on va estar més de trenta anys. Després que l'empresa tanqués, es va establir pel seu compte al seu barri natal, Puente Castro, on va viure durant molts anys.

En aquest barri va fundar un equip de futbol, el CD Puente Castro, que segueix actiu i del que és soci d'honor.