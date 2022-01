Quatre hores d'exercici setmanals redueixen la progressió del Parkinson

La progressió del Parkinson podria alentir-se fent exercici durant quatre hores a la setmana, apunta un recent estudi publicat a la revista mèdica Neurology. En concret, la investigació conclou que les persones que pateixen Parkinson en una etapa inicial i practiquen esport de manera regular, una o dues hores dues vegades per setmana, poden disminuir l'aparició de símptomes.





Així, els experts apunten que n'hi hauria prou amb caminar o treballar al jardí de casa per mantenir millor l'equilibri, caminar i fer les activitats diàries al cap del temps. Això va ser el que van observar al seu estudi: les persones participants que havien practicat esport regularment durant cinc anys van aconseguir millors resultats en les proves cognitives i la malaltia els va avançar de manera més lenta.





"Els nostres resultats són emocionants, perquè suggereixen que potser mai no és massa tard perquè algú amb Parkinson comenci un programa d'exercicis per millorar el curs de la seva malaltia. Això és perquè trobem que per endarrerir la progressió de la malaltia, era més important per les persones amb Parkinson mantenir un programa d'exercicis de ser actiu al principi de la malaltia", va comentar l'autor de l'estudi, Kazuto Tsukita, membre de la Universitat de Kyoto.







COM VA SER L'ESTUDI?





Per demostrar aquesta relació entre l'exercici i la malaltia de Parkinson, els investigadors van estudiar els casos de 237 pacients en fase inicial. L'edat mitjana dels participants era de 63 anys i se'ls va fer un seguiment durant sis anys.





Per saber el nivell d'exercici que feien, es va fer servir un qüestionari que mesurava el temps i la intensitat durant la setmana prèvia de l'activitat de lleure, com podia ser caminar o anar amb bicicleta. També valorava l'activitat domèstica, en què es podien fer tasques com la jardineria. D'altra banda, van valorar l'activitat ocupacional dels malalts, en què es podia incloure la cura dels altres.





A més, se'ls va realitzar proves cognitives comunes per determinar quines eren les seves habilitats verbals i de memòria i quant de temps necessitaven per completar tasques mentals.









ÉS IMPORTANT MANTENIR L'ACTIVITAT FÍSICA EN EL TEMPS





Amb això, els investigadors van veure que l'important no era fer exercici abans de patir Parkinson sinó mantenir els nivells d'activitat física al llarg del temps. Van demostrar que el nivell d'activitat física dels pacients a l'inici de l'estudi no estava relacionat amb la progressió del Parkison, però sí que s'associava a mantenir aquests nivells a llarg termini.





Els autors necessiten, això sí, que l'estudi només mostra aquesta associació; no necessàriament es produirà el retard als efectes. Però sí que era una cosa comuna entre els pacients estudiats: els que feien almenys quatre hores setmanals d'exercici, com ara caminar o ballar, perdien de forma més lenta l'equilibri i la marxa en comparació amb els que no feien exercici o feien menys.





Els investigadors van utilitzar una prova comuna per qualificar els símptomes de Parkinson de cada pacient en una escala de zero a quatre, en què les puntuacions més altes indiquen un deteriorament més sever. Les persones que van fer nivells d'exercici moderat a vigorós per sota de la mitjana, o menys d'una o dues hores, una o dues vegades per setmana, van augmentar d'una puntuació mitjana d'1,4-3,7 en sis anys. En comparació amb els que feien un exercici moderat o intens per sobre de la mitjana, la puntuació mitjana va passar d'1,4 a 3,0 durant aquest temps.





"Encara que els medicaments poden proporcionar a les persones amb Parkinson un cert alleugeriment dels símptomes, no han demostrat que alenteixin la progressió de la malaltia. Trobem que l'activitat física regular, incloent les tasques domèstiques i l'exercici moderat, pot realment millorar el curs de la malaltia a llarg termini. El millor de tot és que l'exercici és de baix cost i té pocs efectes secundaris”, assenyalava l'autor.