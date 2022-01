VÍDEO. Ada Colau haurà de comparèixer davant la Justícia com a investigada i C's demanarà la seva dimissió

Segons ha fet públic aquest dimarts a la nit Antena 3 Notícies , l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau declararà com a investigada . Serà el 4 de març vinent a les 10.30 hores, davant el magistrat del Jutjat d'Instrucció número 21 de Barcelona , en qualitat d'investigada pels delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació de cabals públics, tràfic d'influències i negociacions prohibides. Així consta a la interlocutòria d'admissió de querella consultada per ABC , després que l' Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica denunciés Colau en considerar que hauria comès tots els delictes esmentats a l'hora de concedir subvencions i convenis de finançament a entitats considerades afins als comuns entre 2014 i 2021.























L'alcaldessa de Barcelona Ada Colau haurà de declarar com a investigada (imputada) el 4 de març segons/ @A3Noticias







Aquesta Associació va néixer al febrer del 2017 com a iniciativa d'un grup de ciutadans preocupats per l'esdevenir de la qualitat del sistema democràtic i preocupats per aquesta qüestió a tots els racons de l'estat segons figura a la seva pròpia web.







L'Associació té com a objectius: Promoure la transparència de les administracions públiques per enfortir el teixit democràtic de les nostres institucions i afavorir-ne la participació ciutadana. Promoure debats i accions públiques per al desenvolupament de projectes de govern obert. Defensar els interessos públics davant d'accions administratives que puguin conculcar drets ciutadans. Desenvolupar un sistema de vigilància pública que permeti la denúncia d'accions lesives per a l'accés lliure i meritocràtic a la funció pública. Gestionar i conduir les accions que portin a la defensa de drets ciutadans que puguin ser susceptibles de ser conculcats a l'accés a la funció pública i utilitzar tots els mitjans legals disponibles per gestionar accions civils que impedeixin l'abús de les administracions en la seva relació amb la ciutadania.









L'Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica considera a la seva denúncia que Colau va signar arbitràriament, discrecionalment i recurrent, sense concurrència pública i sense justificar l'interès públic, ajudes i acords econòmics amb l'únic objectiu de finançar els llocs de treball, les activitats i el funcionament de diverses entitats afins a Barcelona a Comú . Una sospita que el magistrat instructor vol aclarir en admetre la querella i citar com a investigada Colau.





A la querella s'apunta novament a organitzacions com l'Observatori DESC –associació on treballava Ada abans d'obtenir l'alcaldia el 2015–, Enginyers Sense Fronteres i la PAH de què va ser portaveu.





Segons l'acusació, el sistema de finançament presumptament irregular, establert des de l'Ajuntament de Barcelona, consistia en l'aprovació de convenis, contractes menors i subvencions directes a les entitats esmentades per redactar estudis i informes que, aparentment, no tenien res a veure amb les competències del consistori.





L' Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica assenyala en aquesta querella, segons informa ABC, que l'alcaldessa hauria comès un delicte de prevaricació , segons recull el Codi Penal, en signar resolucions per a les quals el consistori no tenia competències . També en gastar diners sense quedar justificada la finalitat. I podria haver comès un delicte de malversació de cabals públics; un delicte de frau en la contractació, si es demostra una relació personal i professional entre l'autoritat pública i l'associació o entitat subvencionada; i un delicte de trànsit d'influències, sempre que s'hagués limitat la lliure concurrència competitiva a l'hora d'atorgar els ajuts públics .





El magistrat instructor, Ignacio Sánchez García-Porrero, a la interlocutòria d'admissió de querella, datat el 29 de desembre de 2021, ordena que, a més de citar Colau es practiqui una diligència més recaptant "els expedients de tots els convenis signats per les organitzacions enumerades en l'escrit de la querella per a l'obtenció o concessió de subvencions en el període 2014-2021" i, per això, sol·licita a la Fiscalia de Catalunya que li remeti "la integritat" de les diligències que el Ministeri Fiscal va dur a terme l'abril del 2021 sobre aquest assumpte i que va acabar arxivant, després d'una primera denúncia, aquesta vegada d'Advocats Catalans per la Constitució.





CIUTADANS DEMANARÀ LA DIMISSIÓ DE L'ALCALDESSA DE BARCELONA





Luz Guilarte portaveu de C's a l'Ajuntament de Barcelona/ @EP





Davant la notícia, la portaveu de C's a l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, en un tweet ja ha avançat que el seu grup demanarà el compliment del codi ètic de Barcelona a Comú, i la dimissió de Colau.





Per Guilarte “és inacceptable que segueixi un dia més en el seu car estant imputada per delictes tan greus com prevaricació i frau en la contractació” afegint “des de C's hem denunciat reiteradament els seus daus a xiringuitos afins”.













L'OPOSICIÓ PORTA TRES ANYS CRITICANT L'AUGMENT DE SUBVENCIONS DE COLAU A ENTITATS AFINS









Josep Bou portaveu del PP a l'Ajuntament de Barcelona/@EP





Els grups municipals del PDeCAt, ERC, Ciutadans, PSC i el PP a l'Ajuntament de Barcelona critiquen des del 2018 l'augment de subvencions per part del govern municipal a entitats afins a l'alcaldessa Ada Colau.





Són organitzacions com l'Observatori DESC, Enginyers sense Fronteres o la Federació d'Associacions de Veïns, que han vist com els ajuts augmentaven entre un 78% i un 6,6%. Mentre el consistori argumenta que si han pujat els ajuts és perquè s'emmarquen als convenis que mantenen per evitar dos fenòmens que el govern considera prioritaris: els desnonaments i els talls de subministraments.





Pel PDeCAT al seu moment “no és cap sorpresa. Respon a una manera de fer i governar que està clarament marcada pel sectarisme, el prejudici ideològic i mirar de beneficiar exclusivament els que consideren els seus. Han vingut a segrestar l'activisme i no a governar la ciutat ia resoldre problemes, l'increment de les subvencions n'és una prova. Les subvencionen a final de mandat o igual s'asseguren un lloc on tornar a fer política quan tornin a l'oposició”.





Per a Ciutadans l'augment de les subvencions era una manera de pagar favors als qui van portar Colau a l'alcaldia. És la típica i vella política clientelar, de pagar a amics i coneguts, i genera un cercle viciós, perquè alimenta estats d'opinió que reivindiquen polítiques afins a la ideologia de Colau".







Des d'ERC asseguraven llavors: "No ens sorprèn l'augment perquè l'Ajuntament s'ha tornat un espai on la coincidència ideològica amb els comuns és la millor manera d'augmentar les ajudes".





Aleshores el PSC que no governava amb Colau afirmava "fa com a alcaldessa el que criticava com a activista: per als amics, via directa".





Mentre que des del PP s'afirmava “Ada Colau posa les subvencions municipals i els recursos públics al servei d'entitats afins ideològicament, demostrant el seu sectarisme excloent i perjudicant aquelles altres entitats de barri, com el comerç, que sí que presten serveis a la ciutat ”.





NO ÉS LA PRIMERA DENÚNCIA CONTRA L'ALCADESSA PER LA SEVA POLÍTICA DE SUBVENCIONS









Aquesta no és la primera denúncia contra l'alcaldessa que es va haver d'enfrontar el març de l'any passat a la mateixa qüestió i càrrec de presumpta malversació i prevaricació al lliurament de subvencions.





En aquella ocasió va ser el grup Advocats Catalans per la Constitució qui la va denunciar davant la Fiscalia de Barcelona i altres responsables del consistori per presumptament concedir subvencions de forma directa a diverses entitats socials. Concretament, 3,4 milions d'euros.





A la denúncia se li atribuïa presumptes delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació i tràfic d'influències, i es refereix a subvencions de l'Ajuntament a l'Observatori DESC, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l'associació Enginyeria Sense Fronteres (ESF).





A més de Colau, la denúncia requeia a l'exregidor Gala Pin , la tinenta d'alcalde Laia Ortiz, l'assessora municipal Vanesa Valiño , la regidora Laura Pérez, i la directora de l'Observatori DESC, Irene Escorihuela, ja que suposadament aquest centre de drets humans rebia les subvencions adreçades a la resta d'entitats. Posteriorment, l'entitat va ampliar la seva denúncia contra dos aforats: el portaveu dels Comuns al Congrés, Jaume Asens, i el membre de la Mesa Gerardo Pisarello, que van ser membres de l'equip de govern de Colau a l'anterior mandat municipal.





L'escrit recollia la concessió de subvencions extraordinàries que, segons sembla dels denunciants, "són part d'una continuïtat i habitualitat absolutament contraposada al final d'excepcionalitat o extraordinària", i que presumptament es van fer servir per esquivar una licitació oberta o un concurs per concedir-les.





Presumptament "es tracta d'una subvenció recurrent i anual, que tot i això s'ha concedit presumptament per designació directa, i al marge de qualsevol principi de concurrència pública" justificant-ho com una subvenció excepcional, segons la denúncia.





"Només cal interpretar-ho, presumptament, com una forma encoberta de superar la lliure concurrència competitiva d'altres entitats i la lliure licitació", cosa que, en paraules dels denunciants, seria presumptament una forma de desbordar el límit de contractacions discrecionals a què té dret Colau com a alcaldessa.





FISCALIA VA ARXIVAR LA PRIMERA INVESTIGACIÓ SOBRE SUBVENCIONS A L'ALCALDESSA





Membres de la Fiscalia de Barcelona/ @EP





Al juny, però, la Fiscalia de Barcelona va arxivar la investigació que va obrir l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i els diputats del Congrés i exregidors Jaume Asens i Gerardo Pisarello, per subvencionar amb 3,4 milions d'euros entitats amb les que van col·laborar abans de fer el salt a la política.





Després de les diligències practicades, el ministeri públic va donar carpetada a la investigació, en no trobar indicis de delicte a les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Barcelona a entitats com l'Observatori DESC o la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH).





La denúncia assenyalava que els tres dirigents de Barcelona a Comú van treballar o col·laborar fins al salt a la política amb l'Observatori DESC, que havia rebut 1,2 milions d'euros per part del consistori barceloní. De fet, a l'ampliació, l'associació mantenia que els diputats de Podem, juntament amb Colau i la resta de denunciats podrien haver incorregut en un delicte d'organització criminal.





Els denunciants sostenien a més que les subvencions a aquestes entitats es van concedir de forma irregular, ja que van ser atorgades per a finalitats sobre les quals l'Ajuntament de Barcelona no té "manifestament" competències. Segons el col·lectiu d'advocats, les ajudes van ser directes per esquivar una licitació oberta o un concurs per atorgar-les, amb la justificació del caràcter excepcional. "Només es pot interpretar, presumptament, com una forma encoberta de superar la lliure concurrència competitiva altres entitats", recalcava la denúncia.





De les subvencions que s'han investigat corresponen 1.201.892,66 euros a l'Observatori DESC i 645.692,65 euros a Enginyers sense Fronteres. L'última partida, per un import de 324.600 euros, va ser concedida el gener d'aquest 2021 de manera “excepcional”, mitjançant una aparent “designació directa”, emparant-se en la renovació d'un conveni bianual qüestionada per la intervenció municipal, segons el col·lectiu de advocats. El motiu: "evitar els controls propis d'una licitació oberta".