Quant paguen en impostos els futbolistes del Barça i del Madrid?

Els futbolistes de la Lliga, sobretot els d'equips com el Barça i el Madrid, cobren sous molt elevats. El clar exemple és el de Gerard Piqué, que fa poc va fer pública la xifra que havia cobrat en una de les dues nòmines del 2021: més de 2 milions d'euros. I això que, per ajudar el club, ha pres la decisió de abaixar-se el salari. Però de la mateixa manera que és alta la quantitat de diners que ingressen, també és elevada la xifra que paguen a IRPF.





Com qualsevol altre treballador, els futbolistes tributen a l'IRPF seguint els seus trams. Cal apuntar que del tant per cent que paguen a Hisenda, una part se'n va a l'estat (i és el mateix percentatge per a tots els futbolistes que juguen al nostre país) i una altra part la reben les comunitats (i varia el percentatge d'una a una altra ). Això és el que fa que els jugadors del Barça paguin més que els del Reial Madrid, si més no en proporció.





Pel que fa a la quota estatal, el tipus d'IRPF aplicable varia segons el salari. En tractar de futbolistes i sent els seus salaris superiors a 300.000 euros, el percentatge ascendeix al 24,50% . Almenys ho farà a la Renda d'aquest any, en què s'aplica aquesta mesura com a novetat.









Pel que fa al percentatge aplicat per les comunitats, la cosa canvia. A Catalunya , els futbolistes del Barça hauran de pagar un 25,50% de la quota autonòmica en tenir un sou de més de 175.000 euros. Els jugadors del Reial Madrid, per la seva banda, en tenir un sou superior als 53.000 euros hauran de pagar a Hisenda un percentatge del 21%.





D'aquesta manera, els jugadors blaugrana tributaran obligatòriament un 50% del sou i els del Reial Madrid un 45,50% ; pagaran menys impostos per viure a la comunitat de Madrid.





Tot i això, no tots els futbolistes ho faran malgrat que sigui, a priori, obligatori. Molts dels esportistes professionals busquen alternatives fiscals per reduir el percentatge a pagar a Hisenda i normalment opten per fer-ho mitjançant els drets d'imatge: poden cobrar fins al 15% del salari a través d'una societat en concepte de drets d'imatge.