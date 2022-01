Pugen 2,8 milions pel palauet embargat a Joan Gaspart a Barcelona

L'expresident del Barça, Joan Gaspart /@EP





Aquest dilluns va acabar el termini per licitar pel palauet de Joan Gaspart a Barcelona que li va ser embargat. I la subhasta es va tancar amb una única licitació de 2.800.001 euros , encara que no se sap el postor perquè el procés va ser electrònic i es va dur a terme per l'Agència Estatal al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).





El que va ser vicepresident del Barça entre el 1978 i l'any 2000, i president del mateix club des de llavors fins al 2003, posseïa aquest habitatge de al voltant de 700 metres quadrats al barri de Sarrià . És un dels palauets més cars de la ciutat Comtal ia finals de 2021 va rebre una notificació d'execució extrajudicial de la hipoteca que recau sobre aquesta casa torre.





Per a aquest habitatge, Gaspart tenia una hipoteca concedida pel Banc Sabadell, encara que el préstec es va decidir el maig del 2020 a Guimida Promociones.





La quantitat que se sol·licitava era, segons El Confidencial, de 2.819.487,99 euros, una mica superior a la xifra que s'ha aconseguit assolir a la subhasta. Així doncs, encara que gràcies a això podrà pagar part del deute, el deutor li podrà demanar el que falta.





Però, a més, cal apuntar que aquests 2,8 milions suposen la meitat del que costaria l'habitatge al mercat. El palauet, que té dues plantes, baix i soterrani, està taxat en 5,8 milions d'euros. I sobre aquesta casa torre recau, a més, un embargament d'Hisenda de gairebé 550.000 euros.